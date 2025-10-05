Personaladministratör till 1. Militärpolisbataljon
2025-10-05
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
Är du intresserad av administrativt personalarbete i en spännande miljö? Vill du jobba i ett litet team med nära till skratt, som älskar att se chefer och medarbetare lyckas inom sitt yrkesområde? Då har vi personaltjänsten för dig i Sveriges enda militärpolisbataljon.
Om 1. Militärpolisbataljonen
1. Militärpolisbataljon är ett insatsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens givna uppgifter kan delas in i tre övergripande typer av operationer som ofta går in i varandra: säkerhetsoperationer, ordningsoperationer och stödoperationer. Läs mer om bataljonen här.
Om Personalsektionen
Personalsektionen stödjer bataljonschefen inom området personal samt funktionsleder personaltjänsten vid bataljonen. Sektionen arbetar med chefsstöd, arbetsmiljö, jämställdhet, personalförsörjning, personalavveckling och personalutveckling. Sektionen är ett litet team som består av en personalchef, en personalgeneralist samt en personaladministratör. Personalsektionen är placerad på militärpolisbataljonens stab på Livgardet i Kungsängen.Publiceringsdatum2025-10-05Om tjänsten
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som personaladministratör arbetar du i huvudsak med att administrera olika typer av myndighetsbeslut inom personalområdet. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är framtagning av olika typer av personalrapporter, stötta chefer i FMs personalsystem och följa upp ev. löneskulder. I tjänsten ingår återkommande administrativa projekt som till exempel information och administration kopplat till ledighetsperioder samt process kring medaljering och befordran med flera moment som beställning av diplom, inventering, sortering och uppföljning. Som personaladministratör stöttar du även med att genomföra och sammanställa avgångssamtal samt bistå säkerhetssektionen med att genomföra säkerhetsintervjuer inför anställning eller byte av befattning.
Du tillsammans med personalsektionen ingår även i bataljonsstaben vilket innebär att du självgående handlägger och driver olika ärenden, även utanför personalområdet. Inom ramen för tjänsten deltar du även vid militära övningar, massrekryteringar och liknande, vilket innebär att det kan förekomma arbete på kvällar, nätter och helger. Eftersom kontakt med våra tjänstehundar förekommer, är det ett krav att du inte är allergisk mot hundar alternativt att du är symtomfri vid behandling med receptfria läkemedel.
Krav/kvalifikationer
• Gymnasieutbildning.
• Goda kunskaper att uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift.
• God förmåga att arbeta i Microsoft Office paketet, Excel specifikt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som personaladministratör krävs det att du är organiserad, effektiv, fokuserad på detaljer och finner det tillfredsställande att arbeta med regelmässiga rutinuppgifter. Det är fördelaktigt om du har en fallenhet för system och att skapa egna strukturer. Vi värdesätter att du är kommunikativ, har ett gott bemötande mot andra och du har lätt att förstå nya uppgifter och sammanhang. Vi ser även att du är självgående med eget inre driv att slutföra uppgifter i tid. Du behöver ha en lösningsorienterad grundsyn men också ha stor respekt för de rutiner och processer som måste följas i en myndighet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Kandidatexamen inom HR eller annan eftergymnasial utbildning inom personalområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Körkort B
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Kungsängen
• Individuell lönesättning tillämpas.
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev där du beskriver dina egenskaper och motiverar din lämplighet för tjänsten. Vi vill också ha svar på urvalsfrågorna via ansökningsformuläret.
Urvalsprocessen inleds med en telefonintervju. Arbetspsykologiska tester kan förekomma.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-10-27.
Information
För frågor kontakta Personalchef Monica Isaksson, monica.isaksson@mil.se
telefonnummer 070-852 35 31.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
OFR-O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
OFR-S: Örjan Jansson
SEKO: Lise-Lott Larsson
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt Livgardets lönemålbild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9540914