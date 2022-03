Personaladministratör sökes till StudentConsulting i Kalmar!

2022-03-30



Är du en flexibel och serviceinriktad student som vill ha ett otroligt roligt, flexibelt och spännande extraarbete? Då är detta jobbet för dig!Tjänsten som personaladministratör innebär att du stöttar våra rekryterare och konsultchefer i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår både administrativa och serviceinriktade arbetsuppgifter med rekrytering och bemanning som huvudområde, med mycket kontakt med både kandidater och konsulter.Arbetsuppgifterna i rollen innebär bland annat:AnnonsutformningUrval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer, intervjuer samt referenstagningArbetsmarknadsaktiviteter, såsom affischering, deltagande på mässor mmSchemaläggningTelefonkontakt med konsulter och kunderÖvrig administrationTjänsten är på deltid och vi ser helst att du är tillgänglig för att arbeta ca 1-2 dagar/vecka under terminstid. Arbetstiderna är mån-fre dagtid, men även halvdagar kan förekomma. Då vår arbetsbelastning är väldigt varierad kan behovet av din hjälp variera mycket från vecka till vecka och planera utefter din tillgänglighet och behovet internt.Vi söker dig som vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av studierna. Tjänsten kommer att starta så fort vi hittar rätt person och rekryteringen sker löpande.2022-03-30Vi söker dig som är hungrig på att ta dig an arbetslivet parallellt med studierna och applicera teori i praktik. Vi tror att du är mitt uppe i dina studier, gärna inom området för personal- och arbetslivsfrågor, ekonomi, marknadsföring eller liknande.För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har minst 1 år kvar på dina studier. Ett krav är att du studerar på minst 50% under hela perioden. Du ska kunna jobba minst 10h/vecka under terminerna. För rätt person finns även möjlighet att jobba upp mot heltid under sommaren, så om du är tillgänglig på sommaren är det ett plus.Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för StudentConsulting. Du är självständig, noggrann och utåtriktad. Du brinner för att ge service till kunder och vill alltid lämna ett bra arbete efter dig.Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök då tjänsten redan idag, tjänsten tillsätts så fort vi har hittat rätt person!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2022-04-28Studentconsulting Sweden AB (Publ)6487698