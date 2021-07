Personaladministratör sökes till kommande uppdrag! - Perido AB - Administratörsjobb i Stockholm

Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-05Har du minst ett års erfarenhet som personaladministratör? Vi letar efter dig som bemästrar rollens olika delar och söker efter en ny heltidssysselsättning. Om du dessutom arbetar med god struktur och noggrannhet samt trivs med att arbeta nära människor måste du läsa vidare!2021-07-05Vi på Perido ser ett stort behov av framtida arbetstillfällen hos myndigheter och offentliga verksamheter i Stockholmsregionen. Är du tillgänglig omgående eller inom närtid och lockas av att ta dig an ett spännande heltidsuppdrag inom personaladministration är du varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!Som personaladministratör kommer du att arbeta med ett brett spann av administrativa uppgifter. Rollen innebär ofta många kontaktytor och därför kommer din servicesida få mycket utrymme. Exakta arbetsuppgifter kan variera men detta är några av de uppgifter som kommer bli aktuella.Löpande personaladministrationHandläggning av anställningsärendenArbete med regler och rutiner kring anställningar och arbetsmiljöfrågorRekrytering och urval av personal (exempelvis referenstagning)SchemaläggningUppdatering av personalhandbok.Dina egenskaperVi söker dig som är en ordningsam person som har lätt att skapa struktur i ditt arbete. Du har ett öga för planering, en god samarbetsförmåga och trivs i mötet med människor. Du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, både muntligt och skriftligt. Att ge den bästa servicen och ta stort ansvar för att det du levererar håller hög kvalitet är något du värdesätter. Till sist trivs du när tempot är högt och du har massa arbetsuppgifter på ditt bord men du har också förmågan att veta vad som behöver prioriteras.Om du känner att detta kan vara något för dig så är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Gymnasium eller likvärdig utbildningMinst ett (1) års arbetslivserfarenhet som personaladministratörGoda kunskaper i MS Office eller likvärdigtKunskaper om HR-system (exempelvis Personec, Primula, m.fl.)Kännedom om lagar och förordningar på områdetLätt för att uttrycka dig väl i tal och skriftOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32241 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 70 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-08-04Perido AB5848204