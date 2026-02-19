Personaladministratör med fokus på rekrytering!
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Är du en strukturerad och kommunikativ person som vill ta dina första steg inom rekrytering och personalfrågor? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Personaladministratör hos oss på StudentConsulting i Borlänge direkt.
Vi utökar nu teamet i Borlänge och söker en personaladministratör på heltid med stort fokus på rekrytering. Som PA hos oss kommer du tillhöra ett härligt team med framåtanda, engagemang och där något hela tiden händer. I rollen innebär det att stötta och samarbetena med kollegor i deras dagliga arbete. I tjänsten ingår till största del arbete med rekrytering men även andra förkommenade uppgifter som personalärenden mot kandidat och konsult.
Arbetsuppgifterna i rollen innebär bland annat,
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
• Intervjuer
• Avtackning
• Schemaläggning
• Arbetsmarknadsaktiviteter
• Telefonkontakt med konsulter och delvis kunder
• Administrativa uppgifter, såsom sortering, uppdatering av listor mm
• Bemanning av kontor
Tjänsten är på heltid med start omgående, du kommer att utgå ifrån vårt nya fina kontor i centrala Borlänge. Arbetstider är måndag till fredag 08:00-17:00.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du som person har hög social kompetens och älskar att möta nya människor och skapa goda relationer över tid. Du är självgående och handlingskraftig med förmåga att prioritera det som i slutändan påverkar ditt resultat. Du drivs av att leverera mot uppsatta mål och deadlines. Vi ser att du trivs med att arbeta i en stöttande roll och inte är rädd för att ta vid där det behövs.
I Teamet är du lagspelaren som har lätt för att samarbeta med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning och är orädd för nya uppgifter och du är den som ser möjligheter i utmaningar.
Krav:
Eftergymnasial utbildning
Minst ett (1) års erfarenhet av administration och/eller serviceyrken.
Mycket god förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska.
Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, så som MS Office och andra webbverktyg.
B-körkort
