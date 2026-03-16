Personaladministratör HR-Support PostNord
Poolia AB / Administratörsjobb / Umeå
2026-03-16
Har du ett intresse för service, administration och HR? I den här rollen som Personaladministratör arbetar du med att stötta chefer och medarbetare i personaladministrativa frågor.
Vi söker nu en ny teammedlem som vill bli en del av det interna HR-supportteamet hos PostNord. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start under våren.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
HR-supporten hos PostNord är en av Sveriges större HR-supportfunktioner och ansvarar för stöd i personaladministrativa frågor till organisationens medarbetare och chefer.
Som Personaladministratör inom HR-support arbetar du med att hantera inkommande frågor och ärenden via telefon och ärendehanteringssystem. Rollen innebär att du ger stöd i personal- och systemadministrativa frågor samt hanterar och följer upp ärenden i organisationens HR-system.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i teamet och innebär många kontaktytor inom organisationen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
• Hantering av ny- och återanställningar
• Administration av personuppgifter
• Stöd i tidsrapportering
• Första linjens support i vanligt förekommande löneadministrativa frågor
• Hantering av sjukfrånvaro och tjänstledigheter
• Systemadministration
HR-supporten är en verksamhet där ärenden, arbetssätt och prioriteringar utvecklas i takt med nya lagkrav, interna riktlinjer och organisationens behov. Rollen ger därför möjlighet att bidra i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt inom HR-supporten.
Vem är du?
Vi söker dig som har läst arbetsrätt, gärna inom en personaladministrativt utbildning eller med likvärdig erfarenhet. Du har god systemvana och känner dig trygg i en roll där administration, support och problemlösning är en naturlig del av arbetet. Du är van att arbeta i flera olika system parallellt och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och digitala verktyg.Har du tidigare arbetat i SAP är det meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Har ett starkt servicefokus och tycker om att hjälpa andra
• Är flexibel och trivs i en verksamhet där arbetssätt och frågor kan förändras
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ärenden framåt
• Har lätt för att samarbeta och bidra till teamets utveckling
• Trivs i en roll där du både arbetar operativt och bidrar med idéer till förbättringar
Du har ett konsultativt förhållningssätt och bidrar till att HR-supporten fungerar effektivt för organisationen.
Om verksamheten
Som konsult hos Poolia vill vi att du ska trivas hos oss och din anställning omfattas självklart av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och företagshälsovård. Poolia är ett ISO-certifierat företag och en trygg arbetsgivare med ordning och reda i våra processer och arbetsvillkor. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6152".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13
9799459