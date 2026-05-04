Personaladministratör
2026-05-04
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om befattningen
Befattningen tillhör Personalavdelningen som idag består av 8 medarbetare. Här arbetar HR-chef, HR-generalister, personaladministratör, arbetsmiljöhandläggare och rekryteringskoordinator, som stödjer organisationens chefer och utvecklar HR-arbetet vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC.
Som personaladministratör arbetar du nära både HR-chef, HR-generalister samt chefer och ser till att personalprocesser fungerar smidigt och professionellt. Du stödjer med administration och handläggning av personalärenden och du bidrar till struktur och kvalité i våra processer. Rollen innefattar även ansvar över personalakter, semester-och ledighetsplanering samt sammanhållningen av introduktion av nya medarbetare. Försvarsmakten är under tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administration av HR-ärenden
• Uppdatering av register och listor
• Framtagning av anställningsunderlag
• Framtagning av personalstatistik
• Deltagande i samverkansforum

Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR-området alternativt eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av personaladministrativt arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell)
Meriterande:
• Erfarenhet av personaladministrativt arbete inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av PRIO (SAP) och VIDAR
• Väl förtrogen med Försvarsmaktens personalförsörjningssystem och rekryteringsprocess
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet, främst Excel Dina personliga egenskaper
Du bör vara ansvarstagande och ha stor initiativförmåga. Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta, men också trivs med att arbeta självständigt under eget ansvar. Du har stor integritet, men också hög social kompetens och gillar att jobba i en miljö som ständigt utvecklas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrig
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under ca ett års tid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Befattningsnivå: Civil
Beräknat startdatum/tillträde: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Robert Mattsson, HR-chef
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Information om rekryteringsprocessen
Ann Hultqvist Forsman, HR-generalist
Nås via växel tfn 0505-45 10 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet: Jonas Nilsson
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey
Samtliga nås växel tfn 0505-45 10 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-18. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
