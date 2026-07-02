Personal till skyddat boende
Amhigo AB / Behandlingsassistentjobb / Boden Visa alla behandlingsassistentjobb i Boden
2026-07-02
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aMHigo bedriver skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, män och barn. Vi tar emot de med ViNR och hedersproblematik. Vi har både ett kollektivt boende för kvinnor och barn samt egna skyddslägenheter för kvinnor, män och barn. De som vistas i vår verksamhet kan även ha, utöver våldet, olika former av psykisk funktionsnedsättning.
Då en ny lagstiftning gällande skyddat boende tillkommit söker vi nu en person med ansvar för de vuxna i boendet.
Din roll:
Som personal på vårt skyddade boende har du ansvar för att de placerades behov blir tillgodosedda i enlighet med krav i lagstiftning. Du ska arbeta med att främja en självständig livsföring för de som vistas inom verksamheten. Du kommer att arbeta med både vuxna och barn. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och innefattar bland annat:
Upprätta genomförandeplan, utföra insatser, uppföljning av dessa
Praktiska sysslor som att bistå vid flytt av boende, städa, handla, tvätta m.m.
Stötta de placerade i kontakten med myndigheter, sjukvård, polis, skola, arbetsförmedling mfl
Hjälpa de placerade med att söka om sekretessmarkering och skyddad adress
Hämtning av nya boenden
Delaktig i säkerhetsplanering
Delaktig i samverkan med samarbetspartners
Dokumentera enligt SocialtjänstlagenPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Att arbeta på ett skyddat boende kräver lyhördhet och ett flexibelt förhållningsätt. Arbetsuppgifterna är varierande och akuta situationer kan uppstå. Vi söker dig som:
Har lägst tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning socialpedagog, beteendevetare eller motsvarande.
B-körkort
God kunskap i svenska i både tal och skrift.
Vi ser helst att du:
Har minst två års arbetslivserfarenhet av socialt arbete, gärna erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta och arbete med barn
Trivs bra med att arbeta självständigt och att samarbeta i grupp
Meriterande är om du tidigare har arbetat stödjande med och har erfarenhet av att samtala med personer i utsatta livssituationer.
Vi kommer att begära utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och urval kommer ske löpande, tjänsten kan komma att besättas innan ansökningstidens slut.
Arbetstid:
Arbetstiden är främst förlagd dagtid. Uppstår akuta situationer eller nya placeringsförfrågningar kan det även förekomma kvälls- och helgarbete. Beredskap under kvällar, nätter och helger ingår i tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: info@amhigo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare aMHigo AB
(org.nr 559014-1197)
Teknikvägen 3 (visa karta
)
961 50 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Monica Helin monica.helin@amhigo.se 070-557 25 46 Jobbnummer
9988469