Personal till operativ teknisk säkerhetsunderrättelsetjänst
2025-09-08
Som operatör vid 135. säkerhetsskvadron blir du en del av Försvarsmaktens säkerhetstjänst.
Du arbetar med teknisk säkerhetsunderrättelseinhämtning där utvecklingen inom området sker i takt med en ständigt föränderlig hotbild. Ett uppdrag av central betydelse för Sveriges försvarsförmåga.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi strävar efter att ligga i framkant inom teknisk säkerhetsunderrättelseinhämtning, där utvecklingen sker i takt med en ständigt föränderlig hotbild. Tjänsten omfattar både upprättande och användning av system i operativ verksamhet samt utveckling och anskaffning av tekniska lösningar.
Vi söker dig som drivs av problemlösning och som vill påverka hur lösningarna tas fram. Initiativförmåga, kreativt tänkande och ansvarstagande är därför egenskaper vi värderar högt. Tjänsten erbjuder ett meningsfullt och praktiskt arbete där du bidrar till att skapa sensoröverlappning i säkerhetsunderrättelseinhämtningen.
Vi erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling genom kontinuerlig
kompetensutveckling, utöver den befattningsspecifika utbildningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Bedriva kvalificerad teknisk säkerhetsunderrättelseinhämtning
• Hantera och utveckla avancerade tekniska sensorer i både operativa och dagliga
sammanhang
• Arbeta självständigt och i grupp med fokus på gemensamma mål
• Utveckla nya lösningar och produkter som stärker underrättelseförmågan
Efter intern grundkurs följer befattningsspecifik utbildning inför anställningen.
Önskvärda personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, initiativrik och har god förmåga att ta ansvar. Du är van vid
föränderliga miljöer, har hög stresstålighet och finner motivation i att driva den tekniska
förmågan framåt.
Du har en stor teknisk förståelse och intresse för att utveckla system och metoder, men också
viljan att anta utmaningar även utanför ditt nuvarande kompetensområde. För oss är integritet,
personlig mognad och förmågan att hantera sekretessbelagd information avgörande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet under rekryteringen.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning
• Svenskt medborgarskap
• B-körkort
• Ej pälsdjursallergiker
• Godkänt resultat vid urvalstester
MERITERANDE
• Erfarenhet av teknisk övervakning
• Grundläggande elkunskaper
• God datorvana, särskilt inom IT och nätverkÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare (OF, SO) eller GSS-avtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placeringsort: Kungsängen, Livgardet.
Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester enligt ovan krav att genomföras under fyra dagar. Testet kommer vara fysiskt och psykiskt krävande och du skall inte köra bil på söndagen efter testet.
Testtillfälle: 20251106-09. Testerna genomförs i närheten av Livgardet.
Anställningsstart: 1/9 2026
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vid frågor rörande rekryteringen vänligen vänd er till förbandet på mailadress: lg-13sakbat-135mpsakskv@mil.se
Ansökan sker via ReachMee. Ansökan skall innehålla CV, personligt brev, referenser samt betyg och intyg som styrker den
utbildnings och arbetslivsbakgrund du redovisat i ditt CV.
Fackliga företrädare
OFR/O, Sven Lundberg
OFR/S, Örjan Jansson
SACO, Per Textorius
SEKO, Lise-Lott Larsson
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
