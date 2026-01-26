Personal till lossning och lastning - i Norrköping
2026-01-26
Vi söker dig som gillar lager och att arbeta fysiskt med kroppen för sommarens jobb i ett av Norrköpings större lager. Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor men att ändå äga ditt arbete själv i så fall så har du ditt nästa arbete här.
Din arbetsuppgifter vid lossning och lastning är att du i huvudsak kommer att lossa ankommande lastbilar med hjälp av körning av lång gafflade ståstaplare men även motviktstruck.Det tillkommer även viss ankomstkontroll, tillsyn, emballering och lastning i rollen.
Huvudsakliga arbetsuppgift:
Lossning av ankommande gods. Mottag av chaufförer, ankomstregistrering, lossning, leveranskontroller är några av arbetsuppgifter.
Sorteringsavdelning. Manuell sortering av gods på order och artikelnivå. Denna arbetsuppgift kräver att man har en god fysik. Viss del truckhantering med ovan nämna truck typer förekommer.
Aktuell period för tjänsten är juni-aug. Upplärning kommer att ske under 2 veckors tid.
Att arbeta med hälsa och säkerhet och ständiga förbättringar är en viktig del av jobbet. Du kommer arbeta med A truckar & motviktstruck som är dina främsta verktyg i arbetet men även arbetsuppgifter utan truck kommer att förekomma i stor utsträckning varav du behöver ha en god fysik för att klara av rollen väl.
Arbetstiderna kommer att vara 7-16 helgfria vardagar.
För att vara aktuell för tjänsten måste du kunna arbeta heltid, där starten är i mitten av maj vecka 22 eller 23.
DETTA SÖKER VI
Detta söker vi:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom rollen som truckförare/godsmottagare där du har arbetat med truckkörning inom A truckar och känner dig bekväm i din körning. Och har ett stort säkerhetstänk.Lång gafflade stå truckar används främst i ditt arbete hos kunden men du kommer även få upplärning i motviktstruck vilket är en större truck att hantera.
Vidare i pressade situationer bibehåller du ditt lugn och fokus. Du är mån om din egen och dina kollegors välmående och säkerhet. Och vi ser gärna att du gillar struktur, ordning och reda samt att du trivs med att arbeta och fatta beslut såväl i grupp som självständigt. För oss är det också viktigt att du är kommunikativ och värnar om oss som företag och ditt team som vi kommer värna om dig.
Krav för tjänsten är truckkort A1-4 och B1 samt erfarenhet inom truckkörning.Vi ser gärna att du som söker har B-körkort och tillgång till bil men inget krav.
