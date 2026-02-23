Personal till leksaksdemo i Fjälkinge, 28 mars
2026-02-23
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare, säljare och produktionsledare.
Här kommer information om ett nytt uppdrag i Fjälkinge, 28 mars
Vi söker nu efter personal som vill demonstrera en ny barnleksak i ett varuhus. Detta upprdag innebär att du kommer jobba självständigt och visa upp denna i butik. Vi ser att du har god känsla för service, försäljning och inga problem att ta för dig i en ny miljö.
Dag, datum och tider:
Lördag, 28 mars, kl11:00-16:00
Lön: 175kr/h
(ink OB & semester ersättning.)
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken "Leksak Fjälkinge -26" till Info@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event, service eller annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV och ett nytaget foto
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: Info@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Leksak Fjälkinge -26". Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
(org.nr 556727-2967)
Roslagsgatan 34 (visa karta
)
291 68 FJÄLKINGE Jobbnummer
9757929