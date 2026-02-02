Personal till fritidsklubbsverksamhet - Trollhättan
2026-02-02
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Engagerad personal till ny fritidsklubbsverksamhet i Trollhättan
Vill du göra skillnad för barn och unga på till våra nya fritidsklubbar på Kronogården, Lextorp och Sylte? Tillsammans bygger vi en trygg, inkluderande och meningsfull fritidsverksamhet för barn mellan 6-11 år som inte har tillgång till ordinarie fritidshem.
Om uppdraget
Trollhättans stad etablerar kostnadsfria fritidsklubbar i tre stadsdelar där behovet av organiserad eftermiddagsverksamhet är stort. Verksamheten bygger på inkludering, jämlikhet och barns rätt till en trygg fritid och skydd från riskmiljöer. Som medarbetare är du en viktig del i att skapa en öppen, hälsofrämjande och stimulerande miljö för barnen som bidrar till meningsfullhet och framtidstro.
Verksamheten utgår från kommunens mål- och resursplan, hållbarhetsstrategi samt barnkonventionen. Verksamheten drivs av enheten för social hållbarhet inom Utbildningsförvaltningen och samverkar med Arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen.
Som medarbetare i fritidsklubben kommer du att:
- Planera och leda meningsfulla fritidsaktiviteter med fokus på barnens behov och intressen.
- Vara en trygg vuxen som skapar goda relationer och stödjer barns sociala och personliga utveckling.
- Samarbeta med skolpersonal, vårdnadshavare och andra samhällsaktörer för barnens bästa.
- I viss utsträckning medverka i skolverksamhet för att skapa en tydlig övergång mellan skola och fritidsklubb.
- Arbeta med att bygga upp och utveckla verksamheten med hög kvalitet.
I uppdraget kan även arbete på öppna förskolan förekomma. Där möter du barn 0-6 år tillsammans med deras vårdnadshavare. Arbetet innebär bland annat:
- Att välkomna och skapa en trygg och inbjudande miljö för barn och föräldrar
- Att förbereda och delta i olika pedagogiska aktiviteter, exempelvis sångstund, skapande, lek och rörelse
- Att stötta föräldrar i deras föräldraskap genom ett respektfullt och lyhört bemötande
- Att bidra till en stimulerande miljö som främjar barns utveckling och nyfikenhet
- Att delta i dagliga rutiner såsom förberedelser, städning och enklare administrativa uppgifter
- Öppna förskolan är en social mötesplats där relationsskapande, trygghet och delaktighet står i fokus.
Vi söker dig som
- Har utbildning som socialpedagog, förskollärare, fritidsledare, elevstödjare eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
- Har erfarenhet av att arbeta med barn i åldern 6-11 år.
- Är engagerad, trygg och relationsskapande
- Har god förmåga att arbeta självständigt och i team.
- Har ett inkluderande förhållningssätt och vill arbeta för jämlikhet, trygghet och delaktighet.
- Är trygg i att samverka med vårdnadshavare utifrån olika barns behov
Erfarenhet kring kulturell mångfald och från arbete i socioekonomiskt utsatta områden och samverkan med andra samhällsaktörer är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Omfattning och anställningsform
Tidsbegränsad anställning fram till 261231 med möjlighet till förlängning. Anställningen är ett vikariat för en medarbetare som ska gå på föräldraledighet.
Deltid/heltid beroende på verksamhetens behov och medarbetarens roll i verksamheten Arbetstider: Vardagar
Placering
Kronogården, Sylte och Lextorp
Urval sker löpande. Intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
Var med och gör skillnad!
Tillsammans skapar vi en meningsfull fritid för alla barn! Välkommen till Trollhättans stad!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
