Personal till event i Stockholm under november
2025-10-20
Visa alla jobb hos Eventpersonal I Sverige AB i Stockholm
Eventpersonal.se är en tjänst för rekrytering av personal till alla typer av events. Vi rekryterar informatörer, värdinnor, demonstratörer, samplare, säljare och produktionsledare.
November är en intensiv månad för oss att bemanna och vi har massa roliga event igång. Vill du veta mer om vad för uppdrag vi har så mejlar du enkelt mig ditt CV och skriver din tillgänglighet.
Dagar, datum och tider:
Tisdag-fredag, 4-14 nov
Tisdag-torsdag, 18-20 nov
Stor variation på arbetstider finns
Lön: fr 145,6kr/h
Om du kan och vill jobba så ansöker du på följande vis:
1. Maila med rubriken "Sthlm nov-25" till Yasmine@eventpersonal.se
2. Skriv vad du gjort tidigare inom event och och service med annan relevant bakgrund
3. Bifoga CV och ett nytaget foto
4. Skriv ditt aktuella mobilnummer
5. Motivera varför detta uppdrag skulle passa dig och beskriv din tillgänglighet
Om du inte redan finns registrerad som personal på vår hemsida, så lägg gärna upp en profil. Då kommer vi att kontakta dig gällande framtida jobbförfrågningar direkt via mail.
Ansök direkt då vi tillsätter tjänsten snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Yasmine@eventpersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sthlm nov -25". Arbetsgivare Eventpersonal i Sverige AB
(org.nr 556727-2967)
Roslagsgatan 34 (visa karta
)
112 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9564459