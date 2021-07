Personal till badhuset - Lidköpings Kommun - Säkerhetspersonalsjobb i Lidköping

Kultur & Fritid arbetar för kultur- och fritidsfrågor i Lidköpings kommun genom olika verksamheter - Fritid/Ungdom - Biblioteket/Konst & Kultur - Vänermuseet. Kultur & Fritid har en väsentlig roll i uppdraget att göra Lidköping till en välkomnade och hållbar kommun. Vi bedriver en verksamhet i snabb och ständig utveckling, med nya spännande uppdrag och utmaningar.Fritid/Ungdom - Verksamheten inom Fritid har ett fokus på barn och unga. Vi arrangerar simskola, allt från babysim till skolundervisning. Inom verksamheten bedriver vi även en öppen fritidsgårdsverksamhet där alla ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Vi jobbar också uppsökande för att stötta och inspirera unga att hitta möjligheter till kultur och fritid som berikar. Stöttar och inspirera unga att driva projekt eller genomföra sina idéer i ett kultur- och fritidsperspektiv. Fritid driver även Lidköpings kommuns idrottsanläggningar - Sparbanken Lidköping Arena, badhus, utomhusbad, ishall, isstadion, idrottshallar, idrottsplats och fotbollsplaner. Med våra anläggningar vill vi ge lidköpingsborna och föreningslivet de bästa möjliga förutsättningarna för att utöva sin fritidsaktivitet och sin idrott.2021-07-06Vi söker två badvärdar till vår verksamhet.En av tjänsterna är tillsvidareanställning och en av tjänsterna är vikariat. Höst, vinter och vår arbetar vi i Badhuset inomhus och under sommaren på vårt utomhusbad Framnäsbadet.Som badvärd har du kundfokus och arbetar med simundervisning, badtillsyn, kassa, café samt skötsel och underhåll av badanläggningen. Hos oss är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten för våra badgäster. Tillsammans med ledning och övriga kollegor är du med och utvecklar den sim- och badverksamhet vi har idag.Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik. För att möta våra gästers önskemål har vi öppet alla dagar i veckan vilket innebär schemalagd arbetstid alla dagar i veckan.Vi söker dig som har simlärarutbildning, simlärarassistentutbildning eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet i yrket är meriterande.Tjänsten som badvärd innebär mycket kontakt med våra gäster därför krävs att du är serviceinriktad, har ett bra bemötande, är hjälpsam och har en god pedagogisk förmåga.Tillträde aug 2021.Om du efter intervju är aktuell för anställning kommer vi att be dig att visa upp utdrag ur belastningsregistret, det får inte vara äldre än 6 månader.Behovet är en tillsvidareanställning och en vikariatsanställning under aug 2021-juni 2022.Information om arbetsgivarenVåra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kommun. Vi eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som tex. en jämn könsfördelning, anställda med funktionsnedsättning och olika etnisk och kulturell bakgrund tillför våra arbetsplatser. Vi ser därför gärna en mångfald av sökande till alla våra tjänster. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete. Läs mer om vilka förmåner du har när du jobbar i Lidköpings kommun. https://lidkoping.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-lidkopings-kommun/darfor-ska-du-jobba-hos-oss/ Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.