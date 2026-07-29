Personal till autismverksamhet
Täby Kommun / Vårdarjobb / Täby Visa alla vårdarjobb i Täby
2026-07-29
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Är du redo för en utmanande och inspirerande roll på Furuvillans gruppbostad? Täby kommun söker engagerade medarbetare som brinner för att stödja individer med särskilda behov. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö som främjar samarbete och delaktighet.
Om Furuvillans gruppbostad
På Furuvillans gruppbostad bor personer som har en diagnos inom autismspektrumet och en intellektuell funktionsnedsättning.
I gruppbostaden finns sex lägenheter med öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och separat sovrum. Alla lägenheter har utgång till egen uteplats.
Till de gemensamma utrymmena hör kök, vardagsrum och aktivitetsrum. I huset finns även personalens lokaler.
Utanför gruppbostaden ligger den fina trädgården med gemensamma uteplatser där man kan njuta av både stillhet och social samvaro.
Om arbetet
Som stödassistent ansvarar du för att brukarna får det stöd, den omsorg och den omvårdnad de behöver och har rätt till. Du arbetar självständigt och målfokuserat utifrån verksamhetens rutiner och genomförandeplaner. Du möjliggör individuell utveckling utifrån brukarens egna förutsättningar. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att ge praktiskt stöd vid personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt samt övrigt förekommande sysslor som ingår i ett hushåll, allt utifrån behov, önskemål och genomförandeplan. Det ingår även skötsel av allmänna utrymmen som exempelvis gemensamhetsutrymme, tvättsuga och personalrum. Du kommer att ha ett nära samarbete med anhöriga och/eller god man/förvaltare samt olika resursteam. Du besitter en förmåga att hitta lösningar i det dagliga arbetet, medverka till god arbetsmiljö och delta aktivt i kvalitetsarbetet. Du använder och delar med dig av kunskap som du får genom utbildningar.
I rollen som stödassistent ingår även vissa medicinska arbetsuppgifter. Du ansvarar för att följa de instruktioner som har delegerats av hälso- och sjukvårdspersonal.
I ditt jobb kan det ingå ansvarsområden och ombudsroller som finns i verksamheten.
Som stödassistent arbetar du aktivt med individuella anpassningar och hjälpmedel för kommunikation. I Täby kommun använder vi bland annat kommunikationsverktyget Symbolbruket.
Vem vi söker
Vi söker dig med pedagogisk utbildning, till exempel från barn- och fritidsprogrammet, alternativt annan likvärdig utbildning enligt arbetsgivarens bedömning. Du har erfarenhet av arbete med autism, tydliggörande pedagogik och social dokumentation, och du kan arbeta lågaffektivt. Kunskaper inom TEACCH, AKK och LAB är meriterande.
Vad vi erbjuder
En inkluderande arbetsmiljö där du blir en del av ett kompetent och engagerat team.
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildning via Forum Carpe, Yrkesresan samt interna utbildningssatsningar.
Friskvårdsbidrag om 3000 kronor.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift. Du behöver kunna tala, läsa, dokumentera och förstå instruktioner på svenska.
Provanställning i max 6 månader kan komma att tillämpas.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister, välj "kontrollera egna uppgifter".
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll, sovjour och varannan helg. Tjänsten är på 90 %.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.https://www.taby.se/jobbamedfunk
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 80 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Marina Egusquiza marina.egusquiza@taby.se +46855559000 Jobbnummer
10014558