Personal söks till SAO TAK

Sao Tak & Entreprenad AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Sigtuna
2025-12-22


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sao Tak & Entreprenad AB i Sigtuna

Hej,

Nu är det dags att upprusta vår team med nya takläggare samt städpersonal & isolerings läggare .
Erfarenheter är meriterande och därmed inga krav för städpersonal. vi utför delvis städning inom byggsektor samt inom det privat utför vi även städning också.
Erfarenheter för takläggare är krav.
Som takläggare utför vi tätskikt, på tak, garage, grund samt läggning av gröntak. Det förekommer att man jobbar själv samt i team. och team är det viktigt att man samspelar för att uppnå kvalitet av arbete som vi lovar våra kunder.
krav på körkort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: Ismail@sao-entreprenad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städpersonal eller Takläggare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sao Tak & Entreprenad AB (org.nr 556903-9190)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ismail Ahmed
Ismail@sao-entreprenad.se

Jobbnummer
9661703

Prenumerera på jobb från Sao Tak & Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sao Tak & Entreprenad AB: