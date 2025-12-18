Personal sökes till J&V Store, Knallerian Borås
2025-12-18
Vi söker personal till J&V Store i Knallerian Borås. Tjänsten är på 75 % och vi söker en säljare.
Arbetet kommer i huvudsak att innebära att vara en aktiv och tillgänglig säljare, uppackning av varor samt erbjuda kunderna det lilla extra.
Du kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor med den dagliga driften av butiken, tillsammans ser ni till att butiken alltid är redo för försäljning och att alla kunder får bästa tänkbara service.
Vi söker dig som är en utpräglad servicemänniska och har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar och du har lätt både för att lära och för att lära ut.
Du skall ha erfarenhet från arbete inom handeln och kassaarbete, samt vara en ordningsam person.
Tjänsten gäller både helger och vardagar.
Din ansökan (CV samt gärna ett personligt brev) mailar du till jvstore.jobb@gmail.com
. Alternativt så kommer du in med ditt CV till butiken.
Senast den 15 Januari vill vi ha din ansökan.
Tillträde till tjänsten är den 2 Mars
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jvstore.jobb@gmail.com Omfattning
