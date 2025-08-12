Personal Shopper Twilfit by Change S:t Per, Uppsala
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-08-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Brinner du för personlig försäljning och kundservice? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker just nu Personal Shoppers på deltid till Twilfit by Change S:t Per Uppsala.
Vi ser gärna att du både kan arbeta vardagar och helger!
Vad kännetecknar våra mest framgångsrika personal shoppers?
Du motiveras av att ge service och personlig försäljning till våra kunder
Du älskar kundmötet och strävar alltid efter att ge den bästa köpupplevelsen till våra besökare.
Du är social, framåt och har en god energi som smittar av sig
Du är en inspirerande säljare som får kunden att känna sig väl omhändertagen och speciell
Du är flexibel och är en teamplayer som har lätt för att samarbeta med andra och motiveras av att teamet når gemensamma mål
Du vill utvecklas inom din roll och trivs med induviduella mål
Vad erbjuder vi dig:
Du kommer få en gedigen och fortlöpande utbildning både av din butikschef samt din säljcoach. Dessutom kommer vi se till att du blir bland de bästa i detaljhandeln. Detta görs bland annat genom e-lärande, men också genom utbildning och coachning i butiken. Lön enligt kollektivavtal.
Du kommer att bli en del av ett företag som drivs av passionerade medarbetare, som oavsett position arbetar hårt för att alltid leverera de bästa produkterna med en personlig service till våra kunder. Vi förväntar oss en serviceinriktad, självgående säljare med god energi och höga ambitioner.
Varje dag på Twilfit by Change Lingerie lyckas vi med vårt mål att ge varje kvinna möjligheten att få extraordinära underkläder - oavsett kroppsform och storlek. Framgången drivs av passion, omtanke till varje kund och en stark vilja att förverkliga tillväxtpotentialen i våra butiker. Vill du delta i resan tillsammans med oss?
Nyckeln till att bli en framgångsrik säljare hos oss är att förse våra kunder med en unik och exceptionell kundupplevelse, där vi guidar våra kunder genom vårt stora utbud med 88 olika bh -storlekar genom personlig service. Låter detta som något för dig? Välkommen in med din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://retailknowledge.se Arbetsplats
Retail Knowledge Kontakt
Cecilia Sundqvist cecilia@retailknowledge.se Jobbnummer
9455575