Personal Shopper, Twilfit By Change - Jönköping Asecs
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-02-12
Vill du vara med på Twilfit by CHANGEs uppdrag att få våra kunder att känna sig bekväma och vackra oavsett kroppstyp?
Just nu söker vi en ny kollega till vår butik i Jönköping. Tjänsten är en fast anställning med inledande provanställning 6 månader, deltid 5 h/ vecka
Du behöver kunna arbeta både vardagar, kvällar och helger.
Vill du bli en viktig del av ett team som brinner för personlig försäljning och att ge våra kunder den bästa upplevelsen? Då ser vi fram emot att höra från dig!
För att lyckas i rollen motiveras du av personlig kundkontakt och resultatskapande samt vilja att bidra till butikens framgång. Om du även har förmågan att sprida glädje och positiv energi bland kunder och kollgor, så kan just du vara den vi söker
Din nya arbetsdag består bland annat av att:
Du har tidigare arbetat i en butik - kanske till och med med underkläder. Det viktigaste är dock ditt engagemang och din personlighet.
Få våra kunder att känna sig välkomna i butiken och trygga i försäljningsprocessen
Vägleda kunderna i att hitta det helt rätta urvalet från vårt produktsortiment, som kompletterar den individuella kroppstypen
Bidra till effektiv drift av butiken
Skapa god energi och glädje för kunder och kollegor
Du blir en del av ett passionerat team som varje dag arbetar för att skapa fantastiska upplevelser för våra kunder.
Du blir utbildad i våra system och försäljningsprocesser av en skicklig Butikschef och Sales Coach, så att du kan bli en framgångsrik Personal Shopper.
Vi föreställer oss att du är:
Motiverad av försäljning och bekväm i en position med tydliga försäljningsmål. Oroa dig inte - vi är redo att stödja dig
Uppriktigt intresserad av att få dina kunder att känna sig speciella. Du har positiv energi och situationskänsla och kan skapa en trygg atmosfär i intima situationer
Proaktiv och självgående, både när du arbetar ensam och tillsammans med dina kollegor
Flexibel och kan arbeta inom våra öppettider - vilket inkluderar kvällsarbete samt helgarbete.
Är du redo för Twilfit by CHANGE?
Välkommen in med din ansökan och ditt CV genom att klicka på "ansök"
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR på swe_hr@change.com
Observera att endast ansökningar som skickas via vårt rekryteringssystem kommer att beaktas.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219283-1838780". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Jonkoping Travel Center (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9738956