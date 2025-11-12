Personal inom skärande bearbetning
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vaggeryd
2025-11-12
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Vaggeryd
BEARBETNINGSPERSONAL
Vi har ett flertal kunder i Vaggeryd och Skillingaryd som fortsatt växer och har en god orderingång! Söker du nästa utmaning och vill fortsätta utvecklas inom CNC och skärande bearbetning? Då kanske vi kan hitta ditt nästa steg!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Våra kunder har olika behov och behöver förstärka produktionen med fler duktiga: CNC-operatörer (svars och fräs)
Ställare som ansvarar för programmering och verktygsbyten
Mättekniker
Produktionstekniker
Vi söker dig som är långsiktig och som ständigt strävar efter att utveckla dig själv och andra. Du kanske funderar på att ta nästa steg och vill utvecklas inom något av ovan nämnda områden?
Vi tar gärna ett första samtal med dig för att se om vi har ett uppdrag som matchar dig, din kompetens och din framtidsplan!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som söker denna utmaning har troligen en gymnasial utbildning inom industri eller annan praktisk inriktning samt minst något års praktisk erfarenhet som CNC-operatör eller Ställare. Du har grundläggande förståelse för verktygsbyten och hur du ställer in maskiner, programmeringskunskaper är meriterande. Är du mättekniker eller produktionstekniker och redo för ett nytt steg i arbetslivet, så pratar vi gärna framtida roller och arbetsgivare med dig.
Vi lägger stor vikt vid din arbetsmoral och att du har ett genuint intresse för produktion och bearbetning.
Som person är du en god lagspelare och en trevlig och hjälpsam kollega. Du har stor ansvarskänsla och är noggrann i de arbetsmoment du ansvarar för.
Hos oss får du möjlighet till både personlig och yrkesmässig utveckling, vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med trevliga och kompetenta kollegor och ledare som alla värnar om det goda samarbetet.
Vill du bli en del av vårt team? Vi är redo för att ta emot och introducera fler kollegor!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är långsiktigt och kommer för rätt person att övergå i en tillsvidareanställning direkt hos vår kund. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9600269