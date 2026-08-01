Personal heltid till Utslussen Träningslägenheter
Utslussen vård AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-08-01
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Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med ett gäng drivna kollegor?
Vi söker dig som inte bara är stjärna på det du gör, utan som också brinner för att utvecklas, tänka nytt och ha roligt på vägen. Hos oss är din personlighet och dina idéer lika viktiga som ditt CV.
Vi vet att de bästa resultaten skapas när trivsel och högt i tak går hand i hand. Därför erbjuder vi en dynamisk arbetsmiljö där du får stort eget ansvar, stöttning när du behöver det och chansen att sätta din egen prägel på vårt nästa kapitel.
Är du redo för en ny utmaning där din insats faktiskt gör skillnad?
Läs vidare så berättar vi mer!Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Utslussen Vård AB är ett vård- och omsorgsföretag med verksamhet i Uppsala och Boden. För vidare information om oss och vår vision, besök gärna vår hemsida på www.utslussen.se
Vår verksamhet vid Utslussen Träningslägenheter i Uppsala söker nu förstärkning – och vi hoppas att det är du!Om tjänsten
Som boendestödjare hos oss bedriver du psykosocialt arbete med ungdomar som behöver stort stöd i sin vardag. Genom ditt engagemang skapar du viktiga och trygga relationsband. Vi arbetar strukturerat och utifrån ett salutogent förhållningssätt, där fokus alltid ligger på ungdomens egna resurser och det som fungerar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja ungdomar i träningslägenheter runt om i Uppsala till att få en fungerande vardag.
Agera kontaktperson för en del av ungdomarna.
Upprätta genomförandeplaner enligt BBIC.
Dokumentera insatser i form av journalföring samt upprätta månadsrapporter.
Arbetsdagen planeras till stor del tillsammans med dina kollegor. Eftersom arbetet bygger mycket på ungdomarnas motivation och dagsform behöver du vara strukturerad men samtidigt ha förmågan att med kort varsel ställa om din planering.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående och har en stor ansvarskänsla. Du får gärna vara nyutbildad med ett genuint intresse för att lära dig mer om vår målgrupp och våra arbetssätt. Eftersom dokumentation är en stor del av rollen ska du ha god vana av att uttrycka dig väl i skrift.
Formella krav (ansökningar som inte uppfyller utbildningskravet beaktas ej):
Utbildad socialpedagog alternativt en minst tvåårig eftergymnasial utbildning inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift (arbetsspråk och dokumentation).
B-körkort.
Registerutdrag från Polisen (ostraffad ska uppvisas före anställning).
Du måste bo i Uppsala samt ha en livssituation som tillåter schemalagd beredskap i hemmet.
Meriterande:
Utbildning inom KBT, Motiverande intervju (MI), CRA eller annan evidensbaserad metod.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik.
Personlig lämplighet, stort engagemang och en trygg värdegrund.
Vad vi erbjuder dig
Goda pendlingsmöjligheter: Vårt kontor är centralt beläget vid Vaksala torg, bara ett stenkast från Uppsala Centralstation. Vi har även parkering både i Centralgaraget och direkt utanför kontoret.
Professionellt stöd: Vi erbjuder extern handledning var fjärde vecka för att stötta arbetsgruppen i det dagliga arbetet, där personalen har stor möjlighet att påverka innehållet.
Gemenskap: Varje måndag förmiddag avsätter vi tid för gemensamt personalmöte för att följa upp verksamheten.
Flexibilitet & Hälsa: Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid (8 timmar/dag) där du har möjlighet att själv styra en del över när du börjar och slutar. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag/gymkort samt pedagogisk lunch vid aktiviteter med ungdomarna.
Anställningsvillkor
Provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@utslussen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utslussen Vård AB
(org.nr 556740-8637), http://www.utslussen.se
Vaksalagatan 24 D (visa karta
)
753 31 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Uppsala Kontakt
Verksamhetsansvarig
Fabian Lindesjö info@utslussen.se Jobbnummer
10017830