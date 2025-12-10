Personal Fritidsgård
Vejby IF Fritidsgård / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ängelholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Ängelholm
2025-12-10
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vejby IF Fritidsgård i Ängelholm
Arbetsplats : Vejby IF Fritidsgård
Arbetstider : Må 14.00 - 20.00
Ons 14.00 - 20.00
Fre 15.00 - 21.00
Vi är en idrottsförening som drivit fritidsgård sedan 1991 och den är belägen på Vejbystrands IP
Vi är en öppen verksamhet dit ungdomar mellan 11-17 år är välkomna.
Till oss kommer ungdomarna för att umgås, baka, spela spel och åka på utflykter mm.
Dina arbetsroll är att ge ungdomarna en Trygg och meningsfylld fritid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: ingela.lehvonen@vejbyif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidsgård". Arbetsgivare Vejby If
Sanatorievägen 43 (visa karta
)
266 52 VEJBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vejby IF Fritidsgård Jobbnummer
9637341