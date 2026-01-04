Personal för omgående anställning efter genomfört praktik
2026-01-04
Billackerare/Plåtslagare/Montör/Bilrekondare sökes för omgående anställning.
Har du inte erfarenhet inom yrket så erbjuder vi utbildning på plats med praktiskt upplärning med certifierad intygsbevis utlovas samt anställning med minst 1-3 års heltidsanställning.
Har du stöd ifrån arbetsförmedlingen så är det ett stort plus, vi är anpassningsbara för de med funktionsnedsättning.
Skicka ditt CV redan idag till:Info@drylowab.com
Besök vår hemsidawww.drylowab.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Per e.post
E-post: Info@drylowab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drylow AB
(org.nr 559306-3638)
Lyftkransvägen 5 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Jobbnummer
9668385