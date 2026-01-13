Personal Assistant (full-time job)
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-01-13
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
At Inre Kraft we work together for the right of all people to live life to the fullest. We are now looking for another colleague to join our team, is that you?
INFORMATION ABOUT THE SERVICE
We are currently looking for a personal assistant to support a 35-year-old man with autism, living in the picturesque town of Sävast, just outside Boden. Your work will be conducted where the client is, and workdays will vary, including weekdays, evenings, weekends and nights.
Access takes place on February 1, 2026. We would like you to be able to begin introduction as soon as possible.
ABOUT THE CLIENT
The client is a 35-year-old man who needs your help as an assistant as he has Autism.
Your future responsibilities will include providing support and assistance in the client's daily life. This includes everything from meals and hygiene to personal care and communication. But it is also about encouraging and participating in meaningful and enjoyable leisure activities. The client has a strong passion for music, and you will have the opportunity to share that joy and explore it with him.
ARE YOU THE ONE WE ARE LOOKING FOR?
In this role, a calm and empathetic attitude is essential to meeting the client's needs, but above all, you must have a heart that is passionate about making a different.
Experience and education related to the autism spectrum is an advantage.
Experience and education in the Low Affective Approach (LAB) is a significant advantage. The Low Affective Approach is an approach to understand and support the client in the best possible way.
We are happy to see female applicants. Your personal suitability is of great importance.
We would prefer that you are deeply committed and motivated for this role and eager to learn more.
If you feel that this is the right job for you, you are warmly welcome to submit your application along with a personal letter.
REQUIREMENTS
Good knowledge of the Swedish language, both spoken and written.
A clean criminal record from the police (easily obtainable through the police website)
Non-smoker and pet-free due to allergies
QUALIFICATIONS
Experience and education related to the autism spectrum are an asset.
Experience and training in Low Affective Approach (LAB) is a significant advantage. Low Affective Approach is an approach to understanding and supporting the client in the best possible way.
Employment rate: Fulltime 100%
Salary: We apply individual salary setting. Other remuneration in accordance with collective agreements.
Your application will be read by employees at Inre Kraft, customers and relatives. The selection is ongoing and the position may be filled before the application deadline. We welcome your application.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7037345-1786817". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9681864