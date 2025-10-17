Persoanlchef Sökes Till Humint-Förbandet
2025-10-17
Om enheten
HUMINT (human intelligence) är en unik sensor eftersom man kan verka i alla tänkbara miljöer och erhålla information ingen annan sensor har tillgång till, så som intentioner och avsikter. Den kvalificerade underrättelseinhämtningen genomförs bland annat genom samverkan med mänskliga källor. Inhämtningen sker i både fred-, kris -och krigstid vilket medför höga krav på personalen.
Förbandet är lokaliserad vid K3 i Karlsborg men stor del av verksamheten bedrivs på annan ort både nationellt och internationellt.
Personalen är vår viktigaste resurs och är därför särskilt uttagen samt särskilt utrustad för att klara operationsmiljön vi verkar inom.
Vad erbjuder vi?
Som en del av HUMINT-förbandet får du en spännande, varierande och utmanande arbetsvardag. Våra medarbetare har hög integritet och arbetsmoral. Flexibiliteten är hög - och en del av vår framgång- då vår arbetsvardag ibland innebär uppkommen verksamhet som vi skyndsamt förväntas utföra. Vi är en grupp där det är en absolut nödvändighet att kunna lita på varandra för att klara av de ibland mycket komplexa uppdragen vi ställs inför. Vi arbetar därför mycket med att utbilda, utveckla och stödja vår personal för att nå optimal effekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som personalchef innehar du en rådgivande roll gentemot chef och övriga medarbetare. Du agerar chefsstöd åt chef inom förbandet i alla HR-relaterade frågor som exempelvis lönebildning, rekrytering och personalplanering samt framtagande av rutiner.
Du ansvarar över att personalfunktionen och de operativa HR-processerna drivs i linje med förbandett mål. Du tillser att rekryteringsprocessen följer ett strukturerat arbetssätt hela vägen från annonsering till onboarding av nya medarbetare.
Du är personalchef på skvadronsnivå och underställd personalchef på bataljonsnivå inom personalfunktionen samt ingår i förbandets totala HR-funktion. På sikt kan även befattningen innebära personalansvar.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
•
Akademisk utbildning kandidatexamen inom HR eller annan examen som arbetsgivaren anser är relevant
•
Flerårig arbetslivserfarenhet av HR-arbete
•
B-körkort (manuell växellåda)
•
God förmåga att kommunicera i skrift och tal på såväl svenska som engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker en personalchef för en långvarig arbetsrelation. Du skall kunna ta snabba och välavvägda beslut i situationer som kan vara svåröverskådliga och är därmed bekväm i ett högt arbetstempo med varierade uppgifter.
Du representerar HUMINT-förbandet både gentemot interna- och externa intressenter varvid det ställs krav på att du är kommunikativ och tydlig.
Struktur och noggrannhet i ditt arbete är viktigt för oss och för dig, både på kort- och lång sikt. En väsentlig del av informationshanteringen är av känslig karaktär, varvid det ställs stora krav på din integritet, ditt omdöme och noggrannhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
•
Erfarenhet av HR-arbete i Försvarsmakten
•
Arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom underrättelsetjänst/HUMINT
•
Utbildning på något av Försvarsmaktens eldhandvapen
•
Språk (utöver svenska och engelska)
•
Utbildning i något av Försvarsmaktens ledningsstödsystemÖvrig information
Arbetsort: Karlsborg. Tjänsteresor förekommer och kan medföra återkommande perioder av arbete på annan ort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Nivå: Civil anställning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen samt rekryteringsprocessen kontakta:
Petra Eggen, Stf HR chef K 3
010-8251000
Fackliga representanter
OFR/O K3-wanasofficersforening@mil.se
Ansökan
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2025-11-03.
Din ansökan skall innehålla följande:
•
Personligt brev med levnadsbeskrivning där du också motiverar varför just du är lämpad för tjänsten.
•
CV med relevant arbetslivserfarenhet.
•
Kontaktuppgifter till tre (3) referenser inkl. deras telefonnummer och e-mailadress
•
Ansiktsfoto
•
Kopia av körkort
•
Övriga intyg, betyg etc. relevanta för tjänsten.
Ofullständig ansökan kommer ej behandlas.
Eftersom befattningen omfattas av hög sekretess så uppmanar vi dig att vara restriktiv med vem du delger att du sökt tjänsten.
Fyll inte i det elektroniska ansökningsformuläret utan skicka istället din ansökan med post till nedanstående adress:
Livregementets Husarer K3
32.undbat/X
PL 70
546 81 Karlsborg
Märk kuvertet med "ANSÖKAN PERSC"
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
