Persiskt talande personlig assistenter sökes snarast
Hs Trygg Tillvaro AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige
HS trygg tillvaro AB är ett Assistans bolag som driver verksamheten i hela landet och främst Stockholm. Utannonserade Tjänsten gäller Personlig assistent i centrala Lidingö. Du som söker ska vara erfaren, flexibel, punktlig, stresstålig och tycka om att jobba med människor. Du ska ha bra kunskap och erfarenhet inom yrket. Dina arbetsuppgifter blir sedvanliga arbetsuppgifter för personlig assistent såsom att hjälpa Assistans berättigade i ordinärt boende med omvårdnad och serviceinsatser. Du ska ha god kondition och får inte vara rökare
Både manlig och kvinnlig sökande är välkomna att söka tjänsten.
Tjänsten är heltid eller enligt överenskommelse
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@tryggtillvaro.se Arbetsgivare HS trygg tillvaro AB
(org.nr 556955-6003)
Västra finnbodav. 2, 6tr (visa karta
)
131 30 NACKA Arbetsplats
Hs Trygg Tillvaro AB Jobbnummer
9956269