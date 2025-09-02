Persisk kock
2025-09-02
Vi behöver en aktiv person som glad och social.
Den personen måste kunna laga persisk maträtter, ( persisk husmanskost, persisk förrätter, huvudrätter och efterrätter) vara kungliga att arbeta i grupp. Ha tålamod mot rush hour tider.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: Rest.lillebror@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persisk kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rest Lillebror Öst AB
