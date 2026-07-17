Performance Marketing Specialist till Willab Garden
Willab Garden AB / Marknadsföringsjobb / Båstad Visa alla marknadsföringsjobb i Båstad
2026-07-17
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willab Garden AB i Båstad
, Munkedal
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva den digitala tillväxten hos ett av Nordens ledande företag inom växthus, uterum och trädgårdsliv? På Willab Garden söker vi nu en Performance Marketing Specialist som vill ta ansvar för och vidareutveckla vår annonsering i digitala kanaler.
Brinner du för datadriven marknadsföring, sociala medier och SEM?
Hos oss får du en nyckelroll i ett engagerat e-handelsteam där analys, kreativitet och affärsfokus går hand i hand. Vi söker dig som älskar att förstå målgrupper, testa nya idéer och omvandla data till konkreta resultat. Bakgrunden om Willab Garden som växande familjeföretag med starkt fokus på e-handel och digital utveckling.
Om rollen
Som Performance Marketing Specialist ansvarar du för att planera, genomföra, optimera och följa upp våra digitala annonskampanjer. Du arbetar nära e-handel, innehåll, CRM och webbteam för att säkerställa att rätt budskap når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Strategisk och operativ annonsering i Meta, Pinterest och TikTok
Planering, optimering och uppföljning av kampanjer i Google Ads och Microsoft Ads
Målgruppsanalys och segmentering
Utvärdering av kundresor och köpbeteenden
A/B-testning av annonser, budskap och landningssidor
Löpande resultatuppföljning
Analys av trafik, konvertering och ROI
Identifiera nya tillväxtmöjligheter och annonssatsningar
Samarbeta med interna specialister inom e-handel, content och CRM
Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och analytisk person som drivs av att skapa resultat. Du gillar att kombinera siffror med beteendeinsikter och har förmågan att hitta möjligheter där andra ser utmaningar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av betald annonsering i sociala medier
Erfarenhet av Google Ads och gärna Microsoft Ads
God förståelse för målgruppsanalys och digitala kundresor
Erfarenhet av webbanalysverktyg som Google Analytics
Intresse för konverteringsoptimering och datadrivet arbete
Förmåga att självständigt driva projekt från idé till resultat
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Pinterest Ads och TikTok Ads
Feedbaserad annonsering och e-handel
Tagghantering och mätning
Marketing automation eller CRM-arbete
Därför ska du välja Willab Garden
Willab Garden är ett ständigt växande familjeföretag med mer än 40 år i branschen. Huvudkontor, centrallager och produktion finns i Östra Karup, strax utan för Båstad. Vi finns representerade i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland och totalt arbetar över 190 engagerade medarbetare tillsammans för att skapa inspirerande lösningar för hem och trädgård. Företaget präglas av engagemang, utveckling, entreprenörskap och en vilja att ständigt hitta nya vägar framåt.
Vi uppskattar kollegor som är prestigelösa, delar med sig av sin kompetens och som tar initiativ för att förbättra både arbetssätt och resultat. Hos oss blir du en viktig del av ett kunnigt och engagerat team, där våra värderingar är en naturlig del av vardagen: Kunden i centrum – Vi hjälper varandra – Vi tar ansvar
Hos oss får du:
En central roll i ett växande e-handelsteam
Stora möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt
Korta beslutsvägar och hög grad av frihet
Kompetenta och engagerade kollegor
Arbetsplats i Östra Karup/Båstad
En företagskultur som uppmuntrar initiativ, lärande och utvecklingPubliceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig! Välkommen med din ansökan och bli en del av Willab Gardens fortsatta digitala resa. Skicka in din ansökan senast 10-08-2026.
Har du frågor? Kontakta Marcus Emilsson | marcus.emilsson@willabgarden.se
Placeringsort: Östra Karup, Båstad
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marketing Specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willab Garden AB
(org.nr 556517-0981), http://www.willabgarden.se
Tomtaholmsvägen (visa karta
)
269 21 ÖSTRA KARUP Arbetsplats
Willab Garden AB Kontakt
Marcus Emilsson marcus.emilsson@willabgarden.se Jobbnummer
10005687