Performance Marketing & Acquisition Manager till Gårdssällskapet!
2026-01-23
Gårdssällskapet grundades 2013 för att hjälpa matälskare att få ekologiskt kött från gården hem till dörren. Våra bönder arbetar med hållbart jordbruk på svenska ekogårdar där den biologiska mångfalden och djurens välmående blomstrar. Gårdssällskapets verksamhet genomsyras av personlig service, kvalitet och våra kunder älskar riktigt bra mat. Detta är en roll för dig med erfarenhet inom e-handelsdriven försäljning, ett starkt resultatfokus och som trivs i en familjär miljö med högt tempo. Låter det som något för dig? Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Gårdssällskapet är en gårdsbutik online som säljer ekologiska köttlådor. Vi köper kött från den ekologiska gården och styckar i egen regi innan vi levererar ut till konsument. Vi säljer även svenska delikatesser från små mathantverkare som ost, marmelad och chark och produkterna vi säljer är ekologiskt, småskaligt eller vilt producerade. Hela bolaget har idag runt 30 anställda och på huvudkontoret i Sundbyberg arbetar idag runt 20 personer inom bland annat inköp, sälj, utveckling och kundservice och du kommer dagligen ha kontakt med flertalet av funktionerna. Som Performance Marketing & Acquisition Manager blir du en nyckelspelare i arbetet med att driva vår nykundsförsäljning där du har det övergripande ansvaret för att öka inflödet av nya kunder, främst genom våra digitala kanaler. Du kommer att tillhöra ett mindre team om 4 personer vilka är en Online Merchandiser, en produktägare, en CRM-specialist och din närmsta chef, CCO.
Du erbjuds
• En roll med stort ansvar och stor påverkan på bolagets tillväxt.
• Arbete i ett bolag med en varm och snäll företagskultur.
• Bra förmåner och flexibla arbetstider.
Dina arbetsuppgifter
I rollen har du ett övergripande ansvar och jobbar operativt för att öka inflödet av nya kunder där fokus ligger på att driva relevant trafik, förbättra konverteringen och maximera affärsresultatet. Utifrån vår kampanjplan ansvarar du för arbetet med paid-marketing och konvertering på webbplatsen och du fungerar som en viktig länk mellan performance-byrå, marknad och sälj, och ser till att alla insatser hänger ihop och styrs mot gemensamma mål. Du följer löpande upp resultaten, identifierar förbättringsmöjligheter och omvandlar insikter till konkreta försäljningsinitiativ. Utöver arbetet med nykundsförsäljning i våra digitala kanaler ansvarar du även för att identifiera och utveckla andra relevanta kanaler för nykundsanskaffning. Det kan till exempel handla om försäljning via föreningar, företagssamarbeten, lokala partnerskap eller andra initiativ som bidrar till vår tillväxt. I rollen ingår också att utvärdera potential, lönsamhet och skalbarhet i dessa kanaler samt att initiera och testa nya försäljningsupplägg.
I rollen kommer du exempelvis...
• Äga och driva kampanjroadmap för paid-kanaler så som Meta, Google, display m.fl., säkerställa att kampanjer lanseras enligt plan och följer varumärkesriktlinjer.
• Agera kontaktperson gentemot performancebyrå och driva arbetet mot dem där du sätter roadsmaps, beslutar om actions och kravställer byråns arbete
• Sätta upp kampanjer och kampanjkoder i CMS/e-handelsplattform
• Genomföra analyser av kundbeteenden och konverteringsflöden på sajten samt agera på förbättringsmöjligheter i kundresan och optimera landningssidor och kampanjmoduler.
• Säkerställa ett datadrivet arbetssätt genom att använda relevanta KPI:er (trafik, ROAS, konverteringsgrad, försäljning per kanal m.fl).
• Genomföra löpande försäljningsuppföljning och resultatrapportering samt ansvara för paid-marketing-budget
VI SÖKER DIG SOM
Detta är en roll för dig som drivs av att jobba operativt med att skapa resultat och öka lönsamheten. Du är proaktiv, gillar att grotta ner dig i statistik och siffror och har en god förmåga att prioritera mellan olika uppgifter. Utöver det är du duktig på att driva ditt arbete både självständigt och i samarbete med andra och trivs i en miljö med högt tempo. Motivera väl i din ansökan varför du är intresserad av rollen och Gårdssällskapet som företag.
Utöver det har du...
• En eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, sälj eller e-handel
• Minst några års arbetslivserfarenhet inom digital marknadsföring, performance marketing och e-handelsdrivet arbete med bevisad erfarenhet av att driva och skapa resultat.
• En stark förståelse för den digitala kundresan, attribution och konverteringsoptimering.
• Erfarenhet av att driva projekt tvärfunktionellt och koordinera flera intressenter.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och analysera data i verktyg såsom GA4, Meta Ads Manager, Google Ads, Looker Studio, Tag Manager, VWO, Optimizely, Convert samt erfarenhet av att genomföra A/B-tester.
Vi ser det som meriterande om du har...
• Gjort en tillväxtresa med ett e-handelsbolag tidigare.
• Har jobbat med prenumerationstjänster.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse, med fördel under Q1 2026
• Omfattning: Heltid
• Placering: Sundbyberg
Ansvarig rekryteringskonsult Johanna Sörell, johanna.sorell@academicwork.se
Information om rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighet- och problemlösningstester
• Djupintervjuer med Academic Work
• Intervjuer med kundföretaget + case
• Referenstagning & beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Gårdssällskapet på vår hemsida: https://www.gardssallskapet.se/ Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
