Performance Marketing Manager
Norion Bank AB / Marknadsföringsjobb / Helsingborg Visa alla marknadsföringsjobb i Helsingborg
2026-06-09
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Vi söker en Performance Marketing Manager till Collector som vill ta ett helhetsgrepp om vår digitala nykundsanskaffning och samtidigt arbeta nära datan i det dagliga.
OM ROLLEN Som Performance Marketing Manager hos oss har du ett tydligt uppdrag i att driva nykundstillväxt och maximera effekten av våra marknadsinvesteringar. Du kombinerar ett strategiskt ansvar som att prioritera budget, välja kanaler och sätta riktning. Samtidigt som du har ett starkt operativt fokus där du själv arbetar i plattformarna, analyserar resultat och driver kontinuerlig optimering. Du ska få saker att hända och skapa mätbar effekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och optimera performance marketing i kanaler som Sök, Youtube, Paid Social och display.
Säkerställa effektiv och ROI-driven marknadsföring med fokus på ROAS, CPA och nykundsinflöde
Ansvara för budgetfördelning och löpande optimering mellan kanaler
Testa och utveckla nya kanaler, format och arbetssätt för att öka effekt och räckvidd
Ta ansvar för och utveckla SEO- och AIO-strategi i nära koppling till affärsmål
Följa upp, analysera och omsätta data till konkreta förbättringar
OM DIG Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av att arbeta med operativ kampanjhantering i CM360, DV360, SA360 och Meta Ads Manager och som kan visa på goda resultat över tid. Du är van att arbeta datadrivet och fattar beslut baserat på analys och tydliga insikter snarare än magkänsla.
Du har god kunskap inom verktyg som Google Marketing Plattform (DV360, SA360 och CM360), Meta Business Suite och Google Analytics 4. Du är van att arbeta med attribution och har erfarenhet av praktiskt SEO-arbete. Vidare har du en teknisk förståelse för hur webben fungerar, inklusive grundläggande kunskaper i HTML/CSS, spårning via Google Tag Manager och hur datainsamling, cookies och annonsplattformar samverkar. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med eller mot API:er kopplade till annonsplattformar.
Du är analytisk och nyfiken, med en stark drivkraft att förstå vad som ligger bakom resultaten och hur de kan förbättras. Du är självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt, med ett tydligt fokus på affärsnytta och resultat. Samtidigt har du en god förmåga att omsätta data och insikter till konkreta åtgärder som skapar effekt.
I samtliga rekryteringsprocesser genomför Norion Bank bakgrundskontroller på slutkandidaten. Bakgrundskontrollen innefattar bland annat ekonomisk information, juridisk information och bosättningsuppgifter.
Norion Bank kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på https://karriar.norionbank.se/data-privacy
AFFÄRSOMRÅDET COLLECTOR Collector erbjuder lån, sparande samt kreditkort till privatpersoner. Med fokus på sund och hållbar kreditgivning är målet att på bästa sätt hjälpa kunder att tänka smart kring sin ekonomi och fatta genomtänkta ekonomiska beslut. Collector finns i Sverige, Norge och Finland på den nordiska marknaden.
NORION BANKS ERBJUDANDE TILL DIG För oss är det självklart att varje individs utveckling värdesätts högt vilket innebär ett stort fokus på självledarskap och kompetensutveckling. Gemenskap, innovation och modern arbetsmetodik är saker som kännetecknar Norion Bank Group. Vi erbjuder dig helt enkelt en organisation med snabba beslutsvägar, stor öppenhet och mycket energi.
Vi erbjuder dig ett spännande bolag med goda utvecklingsmöjligheter, löpande kompetensutveckling och gemensamma aktiviteter på och utanför arbetsplatsen.
FÖRDOMSFRI REKRYTERING Vi vill att vår rekryteringsprocess ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi dig att inte bifoga foto eller annan information som inte är relevant för tjänsten. Personligt brev är inget krav.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsbolag, konsultbolag samt annonsörer i rekryteringen.
INTRESSERAD? Kul! Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Frågor? Välkommen att höra av dig till oss! För frågor kring teamet och rollen, kontakta gärna Ivan Kontic, Head of Sales and Marketing Collector på ivan.kontic@collector.se
För frågor om oss som arbetsgivare eller rekryteringsprocessen, kontakta gärna Johanna Lövgren, HR Business Partner på johanna.lovgren@norionbank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868672-2042795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norion Bank AB
(org.nr 556597-0513), https://karriar.norionbank.se
Terminalgatan 1 (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Norion Bank Group Jobbnummer
9954173