Performance Marketing Lead - Google
Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-05-06
Det här är N365N365 grundades i Stockholm 2011 och är idag en av Europas största performance-drivna fullservicebyråer. Med kontor i Stockholm, London, New York, Köpenhamn och Oslo arbetar vi globalt med att hjälpa kunder skapa mätbara resultat genom effektiva och datadrivna marknadsföringslösningar.Kundens resultat är alltid vår första prioritet, vilket har resulterat i internationella utmärkelser inom Native Advertising samt utmärkelsen Årets byrå inom content i Sverige.
Nu söker vi en Performance Marketing Lead med spets inom Google och SEM som vill vara med och driva både affär och utveckling framåt.
Om rollenI rollen som Performance Marketing Lead har du ett tydligt operativt fokus där du själv driver kampanjer från start till mål. Du arbetar hands-on med strategi, uppsättning, optimering och analys med målet att maximera performance och affärsnytta för kund.
Rollen omfattar ett helhetsansvar för performance marketing och tillhörande team, med ett primärt fokus på Google. Samtidigt förväntas du arbeta brett över samtliga relevanta sociala mediekanaler från start, för att säkerställa en effektiv och sammanhållen digital närvaro.
Samtidigt får du en central roll i att utveckla vårt erbjudande inom Google och SEM. Du blir vår interna expert och driver arbetet framåt genom att testa nya arbetssätt, utveckla struktur och säkerställa att vi ligger i framkant inom datadriven annonsering.
Under en period kliver du även in i en team lead-roll där du leder och stöttar ett mindre team i deras dagliga arbete, kvalitetssäkrar leveranser och bidrar till utveckling av både individer och arbetssätt.
Ditt ansvarDu planerar, sätter upp och optimerar kampanjer inom Google Ads med fokus på Search, Performance Max och YouTube, men även andra plattformar som Meta, TikTok och Snapchat. Du arbetar datadrivet genom hela kedjan och ansvarar för struktur, keyword-strategi, budgivning, optimering, analys och rapportering.
Du säkerställer att kampanjer levererar mot uppsatta KPI:er och driver kontinuerliga förbättringar baserat på insikter. Du arbetar även med annonser, copy och kreativa upplägg och testar löpande nya angreppssätt för att maximera effekt.
Som ansvarig för Google och SEM inom organisationen håller du teamet uppdaterat kring nya funktioner, trender och best practices. Du initierar tester, driver innovation och arbetar aktivt med automation och AI för att utveckla både resultat och arbetssätt.
I din roll som tillfällig team lead leder du arbetet i ett mindre team, coachar kollegor i kampanjarbete och analys, säkerställer kvalitet i leveranser och bidrar till struktur, prioritering och kunskapsdelning. Du arbetar nära säljteamet för att säkerställa att leveransen håller hög kvalitet och är affärsmässigt lönsam.
Om digDu har flera års erfarenhet av performance marketing med tydlig spets inom Google Ads och SEM. Du är van att själv sätta upp, driva och optimera kampanjer och har en djup förståelse för struktur, keyword-strategi, budgivning och konverteringsoptimering.
Du är både strategisk och operativ, med en stark analytisk förmåga och ett datadrivet arbetssätt. Du har erfarenhet av att arbeta med annonser och kreativa upplägg och förstår hur kreativt innehåll påverkar performance.
Det är meriterande om du har arbetat på byrå, har erfarenhet av automation eller AI inom Google Ads eller tidigare har haft en ledande eller coachande roll.
Som person är du drivande, nyfiken och initiativtagande. Du trivs i en roll där du får påverka, utveckla och bygga, och har ett starkt engagemang för resultat. Du är kommunikativ och trygg i samarbeten med både team, kunder och partners.
Vi erbjuderEn roll i en av Nordens mest innovativa performance marketing-byråer med tydligt fokus på mätbara resultat och tillväxt. Här får du möjlighet att påverka både affär och arbetssätt i en platt organisation med korta beslutsvägar.
Du arbetar med välkända varumärken på både nationella och internationella marknader i en dynamisk miljö där idéer snabbt omsätts till resultat.
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön med bonus, friskvårdsbidrag på 5 000 kr och goda utvecklingsmöjligheter. Du arbetar i en hybridmodell med tre dagar på kontoret.
Hos oss är gemenskapen viktig. Vi gör gärna saker tillsammans, från träning och lunchdiskussioner till aw, quiz och gemensamma aktiviteter. Vi sitter i ett modernt kontor med gym och sociala ytor där vi laddar energi tillsammans.
Rekryteringen hanteras av Talent & Partner. Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Talent & Partner AB
111 34 STOCKHOLM
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474
