Performance Marketing Consultant till Oddwork
Oddwork Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oddwork Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi tror att världen blir en bättre plats när människor får göra det de verkligen brinner för. På Oddwork arbetar vi med några av Nordens mest välkända arbetsgivare och varumärken. Vi producerar inte bara employer branding-kampanjer, vi bygger strategier, utmanar invanda arbetssätt och testar ständigt nya idéer. Nu vill vi stärka upp vårt team med ytterligare specialister på konsultbasis.
Om rollen Du blir personen som ser till att våra Paid Media kampanjer inte bara når ut, utan också träffar rätt. Du planerar, publicerar, analyserar och optimerar kampanjer i kanaler som Meta, LinkedIn, YouTube, Reddit, TikTok och Snapchat. Samtidigt ansvarar du för annonsbudgetar på några hundra tusen kronor i månaden. Kampanjerna handlar om komplexa kandidatresor inom employer branding och rekrytering, där olika målgrupper, budskap och kanaler behöver samspela för att skapa effekt.
Du är lika trygg i analysen som i dialogen med kunden och trivs med att presentera resultat, diskutera strategiska vägval och vara en rådgivare snarare än bara den som trycker på publiceringsknappen. Eftersom vi arbetar med stora och välkända organisationer behöver du känna dig bekväm med att möta beslutsfattare och skapa förtroende på alla nivåer.
Hos oss är AI inte ett sidospår, det är en självklar del av vårt sätt att arbeta. Vi bygger arbetsflöden, automatiserar processer och utforskar ständigt nya möjligheter med verktyg som Claude och andra AI-lösningar. Därför tror vi att du har kommit förbi promptandet och ser AI som ett verktyg för att bygga, effektivisera och utveckla, snarare än bara generera innehåll.
Om dig Du trivs med att kombinera det operativa med ett strategiskt perspektiv. Du uppskattar dialogen med kunder, känner dig trygg i att utmana med nya idéer och har lätt för att skapa förtroende. Du tar egna initiativ, är analytisk och trivs i en roll där du får kliva in, skapa värde och driva arbetet framåt.
Du uppskattar friheten och variationen i konsultlivet och ser fram emot att bli en del av ett team som gärna testar nytt, delar kunskap och levererar riktigt bra resultat.
Driver eget bolag och vill arbeta som konsult
Har flera års erfarenhet av digital annonsering och kampanjoptimering
Är van att arbeta med plattformar som Meta, LinkedIn, YouTube, Reddit, TikTok och Snapchat
Har erfarenhet av verktyg som Sprinklr, Supermetrics och Hootsuite, eller motsvarande plattformar för publicering, rapportering och analys
Har erfarenhet av att ta fram kampanjstrategier, analysera resultat och presentera rekommendationer för kunder och beslutsfattare
AI-verktyg är en naturlig del av din roll för att effektivisera och höja kvaliteten i ditt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Varför Oddwork? Som Nordens ledande fullservicebyrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att utmana vår bransch och hjälpa organisationer att attrahera, rekrytera och behålla rätt människor. Vi tror på kraften i specialistkompetens och har byggt ett team där expertis, nyfikenhet och hjärta går hand i hand.
Vår kultur präglas av gemenskap, positivitet och en stark förändringsvilja. Vi gillar att testa nytt, omsätta i praktiken och utvecklas längs vägen, utan långa beslutsvägar eller onödig prestige. Tillsammans med några av Nordens mest välkända arbetsgivare, som Saab, SEB och Alfa Laval, bygger vi starkare arbetsgivarvarumärken och driver utvecklingen inom employer branding och rekrytering.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Flexibelt, vårt huvudkontor finns i Göteborg OMFATTNING: Konsultuppdrag med varierande omfattning LÖN: Timarvode enligt överenskommelse KONTAKT: Recruiter, Mattias Marberg, mattias.marberg@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979905-2073950". Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Kungsgatan 42 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9981868