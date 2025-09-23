Performance Marketer till Social Zense i Malmö
2025-09-23
Arbeta med spännande kunder på en av landets ledande byråer inom sin nisch. Placering i Malmö eller Stockholm.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, med stor chans att övergå i en tillsvidareanställning. Tillträde i december.
Om rollen
I rollen som Performance Marketer på Social Zense arbetar du dagligen med digital marknadsföring och betalda kampanjer för våra kunder genom bland annat Meta, TikTok och Google Ads. Ditt uppdrag är att få kundens resultat och lönsamhet att växa, både på kort och lång sikt.
Du ser till att annonser är uppdaterade med rätt typ av material, utvecklar synergier och optimerar kampanjer för bästa möjliga utfall. Du bearbetar målgrupper och identifierar insikter och möjligheter - bland annat genom analysverktyg så som GA4 - för att viktiga målsättningar ska uppnås.
Du kommer ingå i ett team av kollegor som tillsammans arbetar mot samma mål, att utveckla era kunder digitalt. Utöver din fasta lön har du möjlighet till provision (utan tak).
Primära arbetsuppgifter
Planera och skapa strategier, kampanjer och annonser för flertalet kunder genom bland annat sociala medier och sökmotorer
Dagligen övervaka, analysera och optimera kanaler mot uppsatta mål
Ansvara för uppföljning och rapportering av utfall och resultat
Ansvara för och hantera budget
Primär kontaktperson för befintliga kunder
Relationsbyggande för att bibehålla och öka kundnöjdhet
Projektleda befintliga kunder, vara drivande samt etablera och följa upp mål
Utbilda företag och kunder genom bland annat webinars, frukostmöten och dylikt
Utöka vår och kundens affär genom att göra skarpa rekommendationer på till exempel en bredare mediemix, fler marknader eller liknande
Vi värdesätter
Ordningsam och noggrann
Självgående med en positiv inställning
Dynamisk och självständig, bekväm med att ta ansvar och initiativ
Motiverad av utvecklingsmöjligheter och ett öppet arbetsklimat där dina idéer och förbättringsförslag har plats att förverkligas
Om Social Zense
Social Zense är en av landets ledande byråer specialiserad på Performance Marketing; data, strategi och resultat via sociala medier och sökmotorer.
I vårt portfolio finns stora som små företag, organisationer, kommuner och föreningar. Våra kunder verkar i varierande branscher mot marknader världen över.
Vi har utsetts till Gasellföretag av Dagens industri och nominerats till Årets Byrå av Regi tre år i rad.
Är du vår nästa stjärna?
Vi söker dig som brinner för att skapa tillväxt och resultat, har ett stort engagemang och ett transparent, proaktivt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har specialistkompetens inom betald marknadsföring och tidigare erfarenhet av att arbeta på byrå.
Tjänsten är inledningsvis ett vikariat på 12 månader, med stor chans att övergå i en tillsvidareanställning. Tillträde i december.
Ansök snarast genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett heltidsjobb.

Social Zense Sweden AB
https://socialzense.se/
