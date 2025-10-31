Perfekt Extrajobb/heltidstjänst
Svenska Alarm Gruppen AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Höganäs Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Höganäs
2025-10-31
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Höganäs
, Helsingborg
, Ängelholm
, Landskrona
, Svalöv
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd och tycker om att jobba med både teknik och människor? Då har du nu möjligheten att söka kanske världens bästa jobb! Du gör kundbesök och installerar nya larm, skruvar upp trådlös utrustning och programmerar komponenterna. Du är bra på bemöta kunder och ge dem bra service när du pedagogiskt förklarar hur systemet fungerar för kunden.
DIN ARBETSPLATS
På Svenska Alarm blir du en del av ett engagerat installatörsteam. Din arbetsplats blir hos kunden där du utför dina arbetet. Du utgår hemifrån och tar egen bil till kunden. Stöttning och hjälp finns alltid nära till hands från kollegor.
ARBETSTID OCH VILLKOR
Vi ser gärna att du kan jobba heltid men du kan själv vara med och bestämma vilka tider du kan arbeta, men det kommer krävas att man kan jobba kväll och vissa helger.
VEM ÄR DU?
För att bli framgångsrik hos oss så ser vi gärna att du är en tävlingsinriktad människa med stort driv som gillar kundkontakt. Det viktigaste för oss är att vi har Rätt person på Rätt plats med Viljan att lära sig. Har du det så kommer vi kunna lära dig de tekniska detaljerna som krävs i arbetet. I vårt vardagliga arbete så kommer det krävas att man kan prata och vara social med människor. Du gillar att arbeta självständigt, träffa människor och lösa tekniska utmaningar. Du är praktiskt lagd och kan hantera en skruvdragare. Som person gillar du flexibilitet och har inget emot att jobba oregelbundna tider, såväl dag, kväll och helg. Du har lätt för att lära dig nya saker och gläds åt att hjälpa andra.
KOMPETENSKRAV
• Socialt kompetent. Du har lätt för att prata med nya människor.
• Tekniskt intresserad.
• Erfarenhet av att använda verktyg såsom skruvdragare.
• Van vid att använda smart telefon, appar och dator.
• Du talar och skriver flytande svenska
ANDRA KRAV
• B-körkort
• Tillgång till egen bil
• Prickfri i Polismyndighetens belastningsregister.
ÖVRIGT
Tidigare erfarenhet av larminstallationer behövs inte. Du kommer att få en utbildning som ger dig rätt förutsättningar att lyckas i rollen som larminstallatör.
Tävlingar och bonusar ges ut både enskilt och som team när vi gör bra resultat.
OM SVENSKA ALARM
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer snabbt. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vår ambition är att vara ett ledande företag på smarta larm för både privatpersoner och företag.www.SvenskaAlarm.se/jobbPubliceringsdatum2025-10-31KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.SvenskaAlarm.se/jobb Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Carl Hansson carl@svenskaalarm.se 0708841213 Jobbnummer
9583632