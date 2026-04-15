People- & Office Administrator till ArgusEye //Linköping
Oddwork Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-04-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oddwork Sweden AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Töreboda
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett framtidsinriktat team och stödja utvecklingen av banbrytande sensorsystem för den biofarmaceutiska industrin? Tillsammans med Oddwork söker vi en People- & Office Adminstrator till ArgusEye, ett växande företag på 15 personer som formar nya möjligheter inom området. Kom och bli en del av vår resa!
Om rollen som People- & Office Administrator
Du kommer att spela en central roll i att säkerställa att ArgusEye fungerar smidigt på daglig basis, samtidigt som du fortsätter att stärka vår redan starka och samarbetsinriktade kultur. Som vår nya People- & Office Administrator kommer du att arbeta inom administration, HR, ekonomiskt stöd och kontorshantering, en roll där din struktur, ditt initiativ och din förmåga att ta ansvar direkt kommer att stödja hur vi växer och expanderar.
En viktig del av din roll kommer att vara att etablera, utveckla och hantera interna administrativa processer. Du säkerställer en välfungerande kontorsmiljö med ansvar för faciliteter, koordination av leverantörer och dialog med externa partners som hyresvärdar och städtjänster. Du hanterar den dagliga verksamheten med ekonomiadministration som fakturering och kostnadshantering, samt rapportering till finansiärer och andra intressenter.
Du blir en viktig kulturbärare i organisationen, där du organiserar aktiviteter, driver arbetsmiljöinitiativ och samarbetar nära ledningen. Du följer upp medarbetarundersökningar och omsätter insikter till konkreta förbättringar som bidrar till en engagerande, trivsam och välmående arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Vi söker dig som...
• brinner för människor och att skapa en god arbetsmiljö. Kultur är för dig inte en förmån, det är förutsättningen för att ett team ska kunna göra sitt bästa. Du vet när du ska sätta strukturer och när du ska släppa på den. Du är proaktiv, serviceinriktad och bekväm med ett varierande spektrum av uppgifter. Vi ser bland annat att du sedan tidigare har:
Relevant utbildning inom företagsadministration, HR eller liknande (eller motsvarande erfarenhet)
3+ års erfarenhet i en liknande roll som kombinerar administration, HR och kontorshantering
Erfarenhet av grundläggande ekonomiadministration och samordning med externa partners
Erfarenhet av att stödja HR-processer (onboarding, policies, anställningar etc.)
Stark kommunikationsförmåga på både engelska och svenska
Erfarenhet av projektsamordning eller processutveckling är en merit
Varför ArgusEye? Bli en del av ett stöttande team där dina bidrag värdesätts. Du får möjlighet att utveckla din karriär inom en innovativ, snabbrörlig bransch och arbeta på ett företag med banbrytande teknik som har potential att skapa verklig påverkan i världen. Upplev friheten att ta ägarskap över ditt arbete, stöttad av en flexibel och avslappnad miljö som värdesätter ansvar, i en familjär atmosfär fylld av samarbete, nyfikenhet och teamaktiviteter som musikquiz, bowling och fredagsfika.
ArgusEyes mission är att revolutionera läkemedelsbranschen. Utvecklingen av biologiska läkemedel är ofta en långsam, komplex och kostsam process, vilket begränsar tillgängligheten. Genom att erbjuda avancerade sensorsystem för realtidsövervakning och kontroll av bioprocesser vill vi förändra detta.
Vår teknik, byggd på över 40 års forskning vid Linköpings universitet, kombinerar nanoplasmonsik sensorteknik med fiberoptik för att leverera realtidsdata, påskynda medicinsk utveckling, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. Med samarbeten bland ledande läkemedelsbolag och en växande efterfrågan på våra lösningar befinner vi oss i en spännande expansionsfas. Välkommen att ansöka!
START: Önskvärt i juni
PLATS: Linköping
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Senior Recruiter Mikaela Ehk, mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDAG: Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7569149-1947307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Linköping Travel Center (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9855306