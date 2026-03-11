People Services Specialist
Om uppdraget
Vi söker en People Services Specialist för ett konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. Rollen är placerad på plats och innebär att vara en viktig del av organisationens HR-funktion med fokus på operativt HR-stöd och administration.
Omfattning: 100 %
Start: 1 april 2026
Slut: 31 augusti 2026
Arbetsplats: På plats (remote ej möjligt)
Erfarenhetsnivå: Mid-level
Vara första kontaktpunkt för HR- och lönerelaterade frågor från medarbetare och chefer i den svenska organisationen.
Hantera och lösa ärenden i ett ärendehanteringssystem enligt gällande processer och SLA.
Utföra HR- och löneadministration i HR- och lönesystem, inklusive preboarding, offboarding, anställningsändringar, frånvarohantering, förmåner och uppdatering av personaldata.
Förbereda anställningsrelaterade intyg och dokumentation.
Stötta återkommande HR-processer i enlighet med interna policys och svensk arbetsrätt.
Säkerställa hög datakvalitet i HR-system och hantera information konfidentiellt i enlighet med GDPR och interna riktlinjer. Kvalifikationer
Praktisk erfarenhet av HR- och löneadministration i Sverige.
God kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal.
Erfarenhet av HR-system (t.ex. HRIS), lönesystem samt ärendehanteringssystem.
God vana att arbeta i digitala system och att snabbt sätta sig in i nya verktyg.
Mycket god noggrannhet och struktur i arbete med data och dokumentation.
Erfarenhet och personliga egenskaper
Cirka 2-4 års erfarenhet inom HR Operations, HR-administration, löneadministration eller shared services.
Förmåga att arbeta självständigt med både rutinärenden och mer komplexa frågor.
Stark servicekänsla och god kommunikationsförmåga gentemot medarbetare och chefer.
Van att arbeta i en process- och SLA-styrd miljö.
Ansvarsfull, pålitlig och med hög integritet i hantering av känslig information. Så ansöker du
Är du en strukturerad HR-generalist med erfarenhet av operativt HR-arbete i Sverige och trivs i en serviceinriktad roll? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
