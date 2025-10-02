People & culture specialist
2025-10-02
Vill du kombinera strategiskt employer branding arbete med kreativa initiativ som gör skillnad för både kandidater och medarbetare? Polismyndigheten söker nu dig som vill utveckla avdelningens insatser för att onboarda och utveckla våra medarbetare.
Du är placerad på IT-avdelningens kansli, där du ingår i en grupp med ca 10 stycken kollegor som arbetar med hela medarbetarresan från employer branding och rekrytering till kompetensutveckling och insatser för att behålla medarbetarna inom IT-avdelningen. Här får du möjlighet att bidra med idéer och utveckling i alla delar av medarbetarresan, där vi nu står inför en spännande fas med stort fokus på medarbetarutveckling och kulturfrågor.
IT-avdelningen består för närvarande av ca 1 300 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens ca 41 000 anställda. Du kommer att ha din placering i lokaler centralt på Kungsholmen i Stockholm, och det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Som anställd på Polismyndigheten erbjuds du konkurrenskraftiga förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m.
Läs mer om våra förmåner och villkor på
I rollen som people & culture specialist får du en nyckelroll i arbetet med att introducera, utveckla och behålla medarbetare. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, samt samarbeta brett inom både IT-avdelningen och övriga Polismyndigheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utveckla och genomföra onboarding- och utbildningsprogram för nya medarbetare
• Skapa och driva interna event och kulturbärande aktiviteter
• Bidra i employer branding-arbetet, genom idéer och utveckling i alla delar av medarbetarresan
• Leda projekt och driva förbättringsinitiativ kopplat till medarbetarresanKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap, kommunikation eller motsvarande. Alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten kan bedöma som likvärdig
• Minst 5 års erfarenhet av HR-arbete, företrädesvis strategisk utveckling med fokus på onboarding, intern kommunikation eller employer branding
• Erfarenhet av projektledning eller uppdragsledning inom onboarding i närtid
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Nedanstående kompetenser är i övrigt meriterande, du behöver inte ha kompetens kring allt, då du kommer få utvecklas hos oss på plats:
• Erfarenhet av att skapa intern kommunikation och digitala kampanjer
• Erfarenhet av att fotografera och/eller filma eller vana med att arbeta med designverktyg
• Erfarenhet av att skapa och driva interna event
• Erfarenhet av samarbete med en IT-organisation/IT-målgrupp Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en driven och utvecklingsinriktad person som tar initiativ och förverkligar idéer. Samtidigt är du relationsskapande och kommunikativ, trygg i mötet med medarbetare och chefer. Du ser helheten, bygger goda samarbeten och bidrar till att utveckla och effektivisera både arbetssätt och processer. För att lyckas i rollen är du också strukturerad, med förmåga att skapa ordning och prioritera så att idéer och samarbeten leder till tydliga resultat.
På samma gång vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.
ÖVRIGT
Funktion: People & culture specialist
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på:
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på
Varmt välkommen med din ansökan!
