People & Culture administrator
Ikea Industry Hultsfred AB / Personaltjänstemannajobb / Hultsfred Visa alla personaltjänstemannajobb i Hultsfred
2026-07-08
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, Vimmerby
eller i hela Sverige
IKEA Industry Hultsfred AB
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
På IKEA Industry Hultsfred pågår en av de största investeringarna i företagets historia. En helt ny generation av den världsberömda garderobsserien PAX lanseras inom kort vilket innebär en omfattande förändringsresa, för alla delar av verksamheten och på flera plan.
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Vill du arbeta i en roll där HR möter digital utveckling? Brinner du för system, datakvalitet och att skapa smarta, effektiva arbetssätt som gör vardagen enklare för många människor?
Vi söker nu en People & Culture administratör som vill vara med och utveckla våra digitala HR-processer – med fokus på digitalisering.
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
Din vardag hos oss. I den här rollen är du en nyckelperson i vårt digitala HR-landskap. Du arbetar operativt i våra system – men också proaktivt med att utveckla hur vi använder dem.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att all medarbetardata är korrekt, uppdaterad och håller hög kvalitet i våra HR- och lönesystem
Förstå och aktivt arbeta med hur våra system "pratar med varandra" – och säkerställa att rätt data flödar genom hela kedjan
Identifiera, analysera och åtgärda avvikelser i vårt digitala HR-landskap
Administrera personalrelaterade underlag som anställningsavtal, förändringar och intyg.
Vara back-up i lönehantering
Ta fram och analysera t.ex. sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning och omvandla insikter till förbättringsförslag
Ansvara för månadsrapportering och bidra med datadrivna beslutsunderlag
Arbeta i och vidareutveckla våra digitala plattformar för utbildning och rekrytering
Vara drivande i att förenkla, standardisera och digitalisera våra administrativa processer
Vem är du?
Vi tror att du är en person som ser möjligheter i teknik och som brinner för att skapa värde för människor.
Du:
Har ett starkt intresse för system, digitalisering och datakvalitet
Tycker om att förstå helheten – hur processer, digitala lösningar hänger ihop
Är nyfiken och drivs av att hitta smartare, enklare lösningar
Tar initiativ och ansvar för att förbättra arbetssätt
Är noggrann och förstår att rätt data är avgörande
Har hög integritet och respekt för att du arbetar med känslig information som påverkar människors livPubliceringsdatum2026-07-08Bakgrund
Erfarenhet av HR-administration, ekonomi, lön eller liknande roll
Mycket god systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg
Erfarenhet av att arbeta i flera system parallellt och förstå integrationer mellan dem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: camilla.holmroth@inter.ikea.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
(org.nr 556260-4636)
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
577 26 HULTSFRED Kontakt
P&C Manager
CH Camilla Holmroth camilla.holmroth@inter.ikea.com 0736612629 Jobbnummer
9997065