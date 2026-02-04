People Business Partner
Har du några års erfarenhet inom HR och är intresserad av att få mer erfarenhet i en bred roll? Vi söker nu en People Business Partner för ett vikariat på ett år till vår kund som är en av Sveriges ledande digitala söktjänst!
OM TJÄNSTEN
I rollen som People Business Partner är du ensamt ansvarig för HR-arbetet i Sverige. Du kommer arbeta nära dina nordiska kollegor samt arbeta när cheferna i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work, du kommer att täcka upp för en föräldraledighet från mars 2026 till mars 2027.
Du förväntas arbeta från kontoret 3 dagar i veckan och kan arbeta 2 dagar remote.
Du har möjlighet att jobba från 80% till 100%.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar en spännande mix av strategiskt och operativt HR-arbete. Du ansvarar för allt från löneadministration och HR-rapportering till att stötta chefer och medarbetare i organisationsförändringar.
• Vidareutveckla företagets kärnvärden och kultur
• Stötta och coacha chefer i ledarfrågor
• Genomföra årlig lönerevision och hantera lönejusteringar
• Administrera företagets LinkedIn-sida
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial examen inom HR eller beteendevetenskap
• Några års erfarenhet av HR-arbete
• God kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal
• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av fackliga förhandlingar
För att lyckas i rollen ser vi att du är trygg och mogen, med förmågan att ta ansvar och arbeta självständigt. Med ett starkt service- och supportfokus är du en naturlig kommunikatör som skapar förtroende i dina kontakter, både internt och externt.
• Ansvarstagande och självgående
• Trygg och mogen i din roll
• En stark kommunikatör med känsla för service och support
• Business-orienterad med förståelse för verksamhetens mål
• Driven, ambitiös och motiverad
• En person som sätter människor i fokus
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag som värdesätter en stark företagskultur och medarbetarnas välmående. Ersättning
