People and culture manager - Framtiden i Sverige AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2021-04-02Nu söker vi på Framtiden en People and culture manager till oss!Vi letar efter dig som har en bakgrund med HR-ansvar och jobbat i ett värderingsstyrt bolag. Vi letar också efter dig som vill jobba i en snabb bransch där det är viktigt för oss att trivas, fokusera på affären och ha roligt på vägen!2021-04-02Som People and culture manager kommer du att arbeta för och med personalen med våra värderingar i fokus. Du kommer att arbeta tillsammans med bolagets ledare för att företaget och dess anställda skall trivas och utvecklas framåt. I rollen arbetar du med intern kommunikation, ledarskapsutveckling och chefsstöd. För oss är våra värderingar centrala och allt ditt arbete kommer att kunna speglas i dem.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:Projekt och genomföra förändringsarbeteOperativt HR-arbeteLedarskapsutvecklingIntern kommunikationChefsstödHantera fackförbundsförhållanden och arbetsrättI rollen som People and culture manager kommer du att ingå i ledningsgruppen och rapportera direkt till VD.Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt utvecklas.För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktigt. Därför har vi flexibla arbetstider och möjlighet till flexibel arbetsplats.Vill du bli en del av ett företag i ständig tillväxt med en stark organisationskultur som präglas av glädje, enkelhet och kör har du hittat rätt. Trots höga ambitionsnivåer och en vilja av att göra karriär har vi en prestigelös miljö där delaktighet, lyhördhet och chansen att påverka driver oss framåt.För mer information om Framtiden och våra olika roller besök: www.framtiden.com För att lyckas i rollen som People and culture manager söker vi dig som är en positiv och engagerad person. Du är lyhörd och prestigelös och trivs i en roll där du får coacha och vägleda verksamheten för att uppnå våra mål. I rollen skall du ha lätt för att kommunicera med olika människor samt vara lösningsorienterad. Du ska ha fallenhet för att kunna fatta beslut och skapa struktur i det dagliga arbetet.Vi söker dig som har:Arbetat med HR i mer än 5 årVarit i en ansvarsroll inom HR i mer än två årErfarenheter av förändringsarbeteVarit chef och ledareArbetat med företagskultur och värderingsarbeteGoda kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljöDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att skapat karriärvägar, jobbat med ledarskapsutveckling eller arbetat med utveckling av personal.Framtiden finns till för att vi vill hjälpa alla till ett utvecklande, glädjefyllt och meningsfullt yrkesliv!Vi strävar efter att det ska bli lättare för alla att hitta nästa kollega och jobb. Med nyfikenhet och glöd ska vi ständigt förenkla vägen och hjälpa alla, mot nästa utmaning.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom de Talanger som vi förmedlar.Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en stark kultur där vi, medarbetarna, alltid går först är vi rätt ställe för dig.Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Start: enligt ök.Omfattning: HeltidOrt: Stockholm eller GöteborgUrval och intervjuer för tjänsten sker löpande.Kontaktperson(er)Mathilda BoethiusSandra CarlssonSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671053