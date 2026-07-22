Pensionerad undersköterska/sjuksköterska
S.H.I.R.A. AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S.H.I.R.A. AB i Gävle
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Har Du gått i pension, men känner att Du har massor av yrkesglädje, värme och erfarenhetkvar att ge?
Vill Du ha ett meningsfullt och flexibelt uppdrag där Du gör skillnad i en annan människas vardag.
Vi söker Dig, en trygg och erfaren föredetta undersköterska eller sjuksköterska som vill jobba som personlig assistent.
Om uppdraget:
Hjälpbehoven är varierande, men med din gedigna bakgrund kommer du snabbt att förstå och kunna möta behoven med professionalism och empati. Arbetsuppgifterna kommer att kretsa kring omvårdnad, sociala aktiviteter, förflyttningar, laga mat/baka och ta hand om någons hem.
Vad kan vi erbjuda dig:
Ett meningsfullt extra jobb: Ett uppdrag där din livserfarenhet och kompetens är ovärderlig.
Flexibilitet: Perfekt för dig som vill hålla igång och bestämma hur mycket Du vill jobba.
Lugnare tempo: Fokusera på en enda individ utan stressen från den traditionella vården.
Bra vilkor: Vi följer kollektivavtal med avtalsmässiga löner, försäkringar och OB tillägg.
Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
S.H.I.R.A ett assistans bolag med hjärta som kompass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: marnie@shira.nu Arbetsgivare S.H.I.R.A. AB
(org.nr 556929-3730)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
S H I R A AB Jobbnummer
10008864