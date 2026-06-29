Pensionerad trädgårdsarbetare
Goveteran support AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sundsvall Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sundsvall
2026-06-29
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Vad ska du göra?
Nu söker vi medarbetare som vill vara med och sköta om våra kunders gårdar under växtsäsongen 2026.
Vi utför avtalsenlig trädgårdsskötsel hos bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i hela Sthlm med omnejd, och arbetar också aktivt med att utveckla kundernas gröna miljö.
Till de dagliga arbetsuppgifterna hör ogräsrensning av planteringsytor och ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor med olika metoder, beskärning, häckklippning, uppbindning av klätterväxter, kantskärning och gräsklippning.
I början och slutet av säsongen utför vi renovering av befintliga och anläggning av nya planteringar, och hos några av våra kunder har vi hand om plantering och skötsel av utplanteringsväxter under året. Vi ser också till att uppmärksamma och förmedla till våra kunder den utvecklingspotential vi ser på deras bostadsgårdar och skapar på så sätt varierande och roliga arbetsuppgifter samtidigt som vi levererar ett mervärde till kunden.
Arbetet som säsongsanställd trädgårdsarbetare är varierat och socialt. Du möter våra kunder och bidrar till en vacker och trivsam boendemiljö.
Du kan arbeta själv eller i grupp, ni planerar tillsammans era dagar och tar egna initiativ – ni har stor frihet under ansvar. Oavsett väder arbetar du utomhus, och du får vara fysiskt aktiv hela dagarna. I arbetet ingår att framföra fordon med släp och vad det innebär.
Mobilen är ett viktigt arbetsredskap där du håller koll på din mejl, sköter tidrapportering och dylikt.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och omsorgsfull. Du har goda kunskaper om växter och grönyteskötsel eller en nyfikenhet och intresse för att lära. Du trivs med att planera din egen tid, är flexibel och lösningsinriktad.
Eftersom ni kan arbeta i grupp är det en förutsättning att du trivs med att samarbeta, är prestigelös och bidrar till att skapa ett tryggt och välkomnande klimat i arbetsgruppen. Det är också viktigt att du har förmågan att skapa trivsel och förtroende i kontakten med de boende i bostadsrättsföreningarna. Du är praktiskt lagd och trivs med att vara aktiv.
Utbildning och tidigare arbete inom trädgårdsarbete är meriterande men inget krav, det viktigaste är att vi hittar rätt person. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Säsongen löper från slutet av mars/början på april till och med september. Du kan komma att arbeta inom hela marknadsområdet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pensionerad trädgårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694)
852 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9983905