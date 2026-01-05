Pensionerad kontorsassistent sökes till halvtidstjänst

Alert Senior i Västerås AB / Receptionistjobb / Malmö
2026-01-05


Pensionerad kontorsassistent 63+ sökes för deltidsuppdrag i Malmö
Vi söker en erfaren och noggrann kontorsassistent för ett flexibelt deltidsuppdrag. Rollen innebär främst administrativa arbetsuppgifter, såsom:
Hantering av inkommande och utgående post
Bokning av möten och förberedelse av mötesrum
Utskick av informationsmejl till personal
Skapande, redigering och arkivering av dokument

Utöver detta ingår även:
Mindre inköp till kontoret (kontorsmaterial, frukost m.m.)
Samordning och stöd vid interna aktiviteter

Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att hålla ordning och skapa en välfungerande arbetsmiljö.

Observera: Alert Senior är ett seniorbemanningsbolag. Samtliga sökande bör besöka https://www.alertsenior.se för att läsa mer om företaget och våra tjänster.
Vi anställer enbart pensionerade seniorer (från 63 plus) - inga undantag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
E-post: niclas.herslow@alertsenior.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alert Senior i Västerås AB (org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Malmö tätort

Kontakt
Niclas Herslow
niclas.herslow@alertsenior.se
0708974051

Jobbnummer
9668841

