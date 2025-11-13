Pensionärer sökes för extrajobb inom industri
Om kundföretaget
Vi söker dig som är pensionär och vill ha ett aktivt, socialt och omväxlande extrajobb inom industri och logistik.
Här får du möjlighet att använda din erfarenhet, hålla igång och samtidigt bidra i ett uppskattat arbetslag.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Arbetet kan innebära att plocka, packa och skicka produkter, montera delar och köra truck vid behov. Du blir en viktig del av produktionen, där både struktur, noggrannhet och samarbete är centralt.Profil
Vi söker dig som är pålitlig, engagerad och har en positiv inställning till att bidra där det behövs.
Du är van vid att ta ansvar, trivs i ett socialt sammanhang och uppskattar att hålla dig aktiv. Vi söker dig som är ute efter ett långsiktigt extrajobb.
Truckkort är meriterande, men vi ser framför allt till din vilja och din förmåga att bidra med din erfarenhet.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Våra kontor finns i Helsingborg, Göteborg, Eskilstuna, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå och Gällivare. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
