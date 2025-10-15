Pensionär sökes till extrajobb som orderplockare!
2025-10-15
Till vår kund som är verksam inom medicinbranschen så söker vi nu en orderplockare som kommer att tillhöra ett härligt team på 4 personer. Arbetet är på deltid och vi ser gärna att du har en annan sysselsättning på minst 50%. Du får mer information om företaget och tjänsten vid den första telefonintervjun med vår ansvariga rekryterare.Arbetsuppgifter
I rollen som orderplockare så kommer du att ta hand om leveranser som kommer med medicin till olika sjukhus och plocka upp till rätt ställe. Ingen speciell fysisk styrka krävs men vi tror att du uppskattar att få arbeta med kroppen och röra på dig under dina arbetsdagar. Detta är ett samhällsviktigt arbete och där du blir en viktig del i att medicinen är på rätt plats vid rät tidpunkt.
Start: Så snart som möjligt / enligt överenskommelse
Omfattning: Ca. 4 pass i månaden
Arbetstider: 10:00-16:00
Placering: Huddinge och Solna men kan även innefatta placering på andra sjukhus runtom i Stockholm..
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd via oss på Clevry men arbeta hos vår kund. Du erbjuds ett kontrakt på 12 månader men det finns stor möjlighet till förlängning därefter.Profil
Vi söker dig som är pensionär och vill arbeta extra med ett deltidsarbete som orderplockare. Vi ser gärna att du som person är noggrann, ansvarsfull, optimistisk och flexibel.
Om Clevry:
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Rekryteringsprocessen:
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Anna på: anna.almen@clevry.com
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
