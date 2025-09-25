Penetrationstestare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Penetrationstestare / IT-säkerhetsspecialist för ett uppdrag med fokus på penetrationstest av externa och interna publicerade tjänster. Uppdraget syftar till att kartlägga vilka system som exponeras och identifiera eventuella brister i funktion eller konfiguration som kan utnyttjas.
Testerna utförs enligt en grey box-modell, vilket innebär att utföraren har tillgång till viss information och behörigheter i systemen. Uppdraget genomförs enligt överenskommen tidplan, totalt 80 timmar, med stöd av interna representanter från Haninge kommun.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Identifiera och exploatera sårbarheter i interna och externa system
Dokumentera och kategorisera sårbarheter enligt CVSS v4.0 eller motsvarande
Ge konkreta rekommendationer och åtgärdsförslag prioriterade efter allvarlighetsgrad
Delta i fysiska möten för presentation av resultat till Haninge kommun
Samarbeta med IT-enheten och säkerställa att all information hanteras konfidentiellt
Säkerställa att rapportering och dataöverföring sker på ett säkert sätt (kryptering eller säker e-post)Kvalifikationer
GPEN-certifiering (GIAC Penetration Tester) eller motsvarande
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av penetrationstest inom IT-miljöer
Tidigare erfarenhet från tester i offentlig sektor, kommunal verksamhet eller annan reglerad miljö
Erfarenhet av verktyg såsom Burp Suite, Metasploit, Nmap, Kali Linux, Nessus, Wireshark
Förmåga att tydligt dokumentera och kommunicera testresultat både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Tydlig kommunikatör
Förmåga att förklara tekniskt innehåll på ett pedagogiskt sätt
Noggrann och strukturerad
Meriterande
Erfarenhet av penetrationstest i komplexa, säkerhetskritiska miljöer
Bakgrundskontroll godkänd
Start/Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse (uppdrag på totalt 80 timmar)
Plats
Haninge kommun, fysisk närvaro vid behov, annars remote enligt överenskommelse
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9527328