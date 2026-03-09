Pelle P söker kundsupportmedarbetare!
Pelle P söker dig som vill jobba på kundsupport.
Är du en driven person med hög servicekänsla både mot kunder och kollegor? Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team där ingen dag är den andra lik!
På vår kundsupport jobbar du i en varierande roll som förändras över året beroende på säsong. I rollen ligger särskilt fokus på att ge service och support till våra olika interna säljavdelningar, men även kunna stötta upp i övriga supportärenden mot våra företags- och konsumentkunder.
Rollen innebär intern support med administrativa uppgifter. Arbetet sker främst via mejl och telefon och du hanterar allt från kommunikation till butikerna, orderläggning, returer, leveransfrågor och produktinformation samt även från tid till annan externa kundmöten. Du samarbetar nära ansvariga på respektive avdelning och bidrar aktivt till att öka försäljningen i våra olika säljkanaler.
Vi söker dig som:
Har ett stort engagemang för service, är utåtriktad och trivs i mötet med människor
Har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv teamkänsla
Är ansvarstagande, proaktiv och har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter
Är duktig på och trivs med att hantera administrativa uppgifter
Är snabblärd och har god förståelse för teknik och olika system
Inte är rädd för att kavla upp ärmarna och ta tag där det behövs
Har förståelse för Pelle P:s värld och målgrupp och gärna ett intresse för mode, konfektion och den aktiva livsstil som varumärket Pelle P representerar
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har minst B-körkort
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom konfektion eller liknande bransch
Delar våra kunders intresse för segling, skidåkning eller golf.
I samband med denna rekrytering samarbetar Pelle P med Retail Staffing och ansvarig rekryterare är Julia Stranne.
För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi enbart emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varumärket Pelle P grundades 2007 och drivs av PPY Production AB, med huvudkontor i Billdal söder Göteborg. VD, grundare och chefsdesigner är Cecilia Petterson. Pelle P:s klädkollektioner är inspirerade av Pelle Pettersons livsstil och prestationer som seglare / idrottsman och består av funktionskläder designade för att klara tuffa utmaningar på hav, berg samt sport fashion för ett aktivt liv. Pelle P:s försäljning sker genom egna butiker, egen e-handel på www.pellep.se,
