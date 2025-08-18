Pega Business Architect

BR Technologies AB / Datajobb / Stockholm
2025-08-18


Vi söker en erfaren Pega Business Architect som kan leda och utveckla våra affärsprocesser inom Pega-plattformen.

Huvudansvar:
• Designa och implementera Pega-baserade lösningar för komplexa affärsprocesser
• Samarbeta med intressenter för att förstå affärskrav och översätta dem till tekniska specifikationer
• Leda arkitekturella beslut och best practices för Pega-utveckling
• Mentora utvecklarteam och säkerställa kvalitet i leveranser
• Genomföra riskanalys och teknisk arkitekturutvärdering

Kvalifikationer
• Minst 5 års erfarenhet av Pega-plattformen (PRPC, Case Management, BPM)
• Pega certifiering (LSA, SSA eller CSA) är meriterande
• Stark bakgrund inom affärsprocessanalys och systemintegration
• Erfarenhet av Agile/Scrum-metodik
• Utmärkta kommunikations- och ledarskapsförmågor
• Flyt i engelska

Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
• Professionell utveckling och certifieringsmöjligheter
• Kreativ och innovativ arbetsmiljö

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: brt-sweden@bluerose-tech.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BR Technologies AB (org.nr 559226-9079)

Jobbnummer
9463835

