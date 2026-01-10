Pedikyr/fotvårdsterapeut i centrala Stockholm

Elite Beauty Care International AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-01-10


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elite Beauty Care International AB i Stockholm

Elite Beauty Care ligger vid Odenplan och erbjuder professionell massage och skönhetsvård.
Nu söker vi efter kollegor som vill börja hos oss. Du behöver ha minst 1 års erfarenhet.
Elite Beauty Care is located at Odenplan and offers professional massage and beauty care.
We are now looking for colleagues who want to join us. You need to have at least one year professional experience.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: hello@elitebeautycare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elite Beauty Care International AB (org.nr 559382-2140), https://elitebeautycare.se

Jobbnummer
9677138

Prenumerera på jobb från Elite Beauty Care International AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elite Beauty Care International AB: