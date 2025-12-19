Pedagogresurs med diabetes kunskap till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan F-3
2025-12-19
Ditt uppdrag
Ta chansen att bli en viktig del av vår organisation.
Nu söker vi dig som vill arbeta med elev i behov av särskilt stöd.
I rollen som pedagogresurs kommer din främsta uppgift vara att ansvara för en elev med diabetes under hela skoldagen. Detta innebär bland annat uträkning av kost, att du stöttar eleven medicinskt och har kontakt med vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett team med lärare och fritidshemspersonal, vilket innebär ett nära samarbete med både klasslärare och fritidspersonal. Du kommer att vara en del av personalgruppen och under skoldagen även hjälpa till att stötta andra elever.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vågbroskolan ligger cirka fyra kilometer från Söderhamns centrum med närhet till skog och natur. Skolan är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem. Vågbroskolan bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Skolans värdegrund bygger på samarbete, respekt, ansvar och självtillit för att skapa trygghet och trivsel.
Din kompetens
För att passa i rollen som pedagogresurs hos oss behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till förändringar. Eftersom vi är en liten skola där personalen arbetar nära varandra, är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan bygga och upprätthålla positiva relationer. Vi söker en person som är lugn och stabil, och som känner sig trygg i att fatta välgrundade beslut, särskilt i vårdrelaterade situationer
Vi ser det som ett önskemål att du har god kunskap eller tidigare erfarenhet av barn med diabetes.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Vågbroskolan F-3 Kontakt
Åsa Larsson 070-2606638
