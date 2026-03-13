Pedagogiska assistenter Anpassad gymnasieskola
2026-03-13
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Borgholm
, Torsås
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Din främsta uppgift som pedagogisk assistent är att stötta eleverna genom hela skoldagen. Det innebär främst att hjälpa eleverna i undervisningen och delta tillsammans med eleverna i praktisk/estetiska ämnen, idrottsundervisning, bad och övriga aktiviteter som skolan erbjuder. En annan viktig del är att vara en förebild för våra elever och visa vägen för dem i det sociala sammanhanget. I en del av vår verksamhet ingår omvårdnadsarbete.
Du kommer jobba tätt tillsammans med övriga pedagogiska assistenter och undervisande pedagoger för att skapa en kunskapsutvecklande och lustfylld skoldag för våra elever. Tillsammans arbetar all personal kring eleverna för att utveckla elevernas kunskaper och det som eleverna behöver i sin vardag och i samhället för en meningsfull framtid efter avslutad gymnasieskola. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning från Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet och kunskap från arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Eleverna på anpassad gymnasieskola behöver mycket stöttning och vi söker dig som vill bidra till elevernas utveckling. Du behöver se elevers olikheter som berikande och arbeta utifrån ett relationellt förhållningssätt. Då du kommer att bli en viktig person i arbetet kring våra elever är det av vikt att kunna samarbeta med närmaste kollegor i arbetslaget såväl som övriga kollegor på skolan.
I arbetet kring våra elever behöver du vara en förebild och trygg vuxen samt kunna möta eleverna lågaffektivt. För att lyckas i din roll som pedagogisk assistent behöver du kunna ta ett stort eget ansvar i arbetslaget. Du behöver också kunna behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha viss datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• B-körkort
• Simkunnighet
ÖVRIGT
Före erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser eller rekryteringstjänster.
Planeringschef
Malin Henriksson malin.henriksson@ksgyf.se 072-463 76 09 Jobbnummer
